Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи к концу осени 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Осень 2025 подходит к завершению, но вместе с этим несет мощную энергию перемен и удачи. Карты Таро уже определили крупнейших счастливчиков недели 24-30 ноября. Все дела, за которые будут браться эти знаки Зодиака, будут завершаться удачно. Судьбоносные встречи, приятные совпадения, вдохновение, исполнение давних желаний — все это для них станет реальностью.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака будет невероятно везти до конца ноября по раскладу карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача до конца осени

Рак — карта Таро "Девятка Кубков"

"Девятка Кубков" символизирует исполнение желаний, получение желаемого и глубокое эмоциональное удовлетворение. Если вы давно думали об улучшении физического здоровья, смене режима или восстановлении сил — самое время начать действовать. Эта неделя поможет вам сделать первые реальные шаги, которые принесут результат быстрее, чем вы ожидали. Также до 30 ноября у вас будет реальный шанс сделать рывок вперед в важном деле.

Козерог — карта Таро "Королева Мечей"

Козерогам Таро обещают время, когда можно достичь успехов в профессиональной сфере. "Королева Мечей" — это символ четких решений, мудрых советов и способности мыслить стратегически. К концу недели вы найдете нестандартный, но эффективный способ решения давней проблемы. Вы поймете, что можете значительно больше, чем позволяли себе думать. Не игнорируйте советов, даже если они кажутся резкими. Именно честность станет тем инструментом, который даст вам шанс изменить ситуацию в свою пользу.

Рыбы — карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Рыбам Таро предвещают неделю, когда придется выйти за пределы собственной зоны комфорта. Перевернутая "Четверка Пентаклей" — это об освобождении от страхов, сомнений и внутренних ограничений. Чтобы получить то, о чем вы давно мечтаете, вам нужно позволить себе рискнуть. Это не хаотичный риск, а мудрый шаг в сторону жизни, о которой вы уже давно думаете. Эта неделя будет способствовать смелым начинаниям: новым проектам, финансовым решениям, важным шагам в отношениях. Если ваше сердце говорит "попробуй", то самое время его слушать.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кто из знаков Зодиака будет притягивать деньги как магнит до конца ноября.

Какие знаки Зодиака встретят судьбоносные события уже в декабре 2025.

Кому из знаков Зодиака удастся кардинально изменить жизнь до конца 2025 года.