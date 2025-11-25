Відео
Цим знакам Зодіаку посміхнеться удача до кінця тижня за Таро

Дата публікації: 25 листопада 2025 12:03
Оновлено: 11:59
Які знаки Зодіаку стануть магнітом для удачі до кінця осені 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Осінь 2025 підходить до завершення, але разом із цим несе потужну енергію змін та удачі. Карти Таро вже визначили найбільших щасливчиків тижня 24-30 листопада. Усі справи, за які братимуться ці знаки Зодіаку, завершуватимуться вдало. Доленосні зустрічі, приємні збіги, натхнення, виконання давніх бажань — усе це для них стане реальністю. 

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку неймовірно щаститиме до кінця листопада за розкладом карт Таро.

Знаки Зодіаку, яких супроводжуватиме удача до кінця осені

Рак — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

"Дев'ятка Кубків" символізує здійснення мрій, отримання бажаного та глибоке емоційне задоволення. Якщо ви давно думали про покращення фізичного здоров'я, зміну режиму або відновлення сил — саме час почати діяти. Цей тиждень допоможе вам зробити перші реальні кроки, які принесуть результат швидше, ніж ви очікували. Також до 30 листопада ви матимете реальний шанс зробити ривок уперед у важливій справі.

Козеріг — карта Таро "Королева Мечів"

Козерогам Таро обіцяють час, коли можна досягти успіхів у професійній сфері. "Королева Мечів" — це символ чітких рішень, мудрих порад і здатності мислити стратегічно. До кінця тижня ви знайдете нестандартний, але ефективний спосіб вирішення давньої проблеми. Ви зрозумієте, що можете значно більше, ніж дозволяли собі думати. Не ігноруйте порад, навіть якщо вони здаються різкими. Саме чесність стане тим інструментом, що дасть вам шанс змінити ситуацію у свою користь.

Риби — карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Рибам Таро віщують тиждень, коли доведеться вийти за межі власної зони комфорту. Перевернута "Четвірка Пентаклів" — це про звільнення від страхів, сумнівів та внутрішніх обмежень. Щоб отримати те, про що ви давно мрієте, вам потрібно дозволити собі ризикнути. Це не хаотичний ризик, а мудрий крок у бік життя, про яке ви вже давно думаєте. Цей тиждень сприятиме сміливим починанням: новим проєктам, фінансовим рішенням, важливим крокам у стосунках. Якщо ваше серце говорить "спробуй", то саме час його слухати.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку удача карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
