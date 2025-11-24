Відео
Головна Свята Успіх увірветься у життя трьох знаків Зодіаку вже цього тижня

Успіх увірветься у життя трьох знаків Зодіаку вже цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 09:50
Оновлено: 09:48
Які знаки Зодіаку здобудуть шалений успіх протягом тижня 24-30 листопада 2025
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень обіцяє стати особливим, адже проходить під впливом важливих космічних подій. Особливо щаститиме трьом знакам Зодіаку. Період з 24 по 30 листопада відкриє шлях до нових можливостей та моментів, що здатні змінити майбутнє.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango, кому новий тиждень принесе шалений успіх.

Читайте також:

Три знаки Зодіаку, які здобудуть шалений успіх 24-30 листопада

Рак

Астрологи радять Ракам у цей період обов'язково звертати увагу на те, куди вас веде інтуїція. Саме внутрішній голос дасть найважливіші підказки, як досягти успіху. У найближчий час багато з того, над чим ви працювали, нарешті почне давати реальні результати. Важливо: 27 листопада Сатурн переходить у прямий рух у Рибах, відкриваючи шлях до нових перспектив та великих змін.

Риби

Цей тиждень допоможе вам поставити правильні акценти та нарешті розібратися, куди рухатися далі. Це чудовий час для стартів, нових проєктів, важливих рішень та нових починань. Крім того, 29 листопада Меркурій нарешті переходить у прямий рух — і для вас це буде справжнім ковтком свіжого повітря. Ви чітко побачите, що вам потрібно, куди варто зробити крок і з чого почати. З'являється легкість, натхнення, рішучість.

Овен

Всесвіт повністю на вашому боці. Якщо ви мріяли про романтику, фінансове зростання або вдалий старт нової справи — саме зараз усе це може здійснитися. Період з 24 по 30 листопада несе вам нові шанси, гарні новини, натхнення й відчуття, що ви рухаєтеся у правильному напрямі. Навіть більше, за словами астрологів, 30 листопада Венера переходить у Стрільця — це стане стартовим імпульсом вашого успіху до кінця 2025 року.

Пропонуємо вам інші цікаві теми з астрології 

Які знаки Зодіаку отримають винагороду від Всесвіту до кінця листопада.

Кого зі знаків Зодіаку доля вже незабаром зіштовхне з людиною з минулого.

Хто забуде про проблеми до кінця листопада.

Які знаки Зодіаку досягнуть великих цілей до кінця 2025 року.

Які знаки Зодіаку зароблять мільйони до 2030 року.

гороскоп прогнози Астрологія успіх знаки Зодіаку
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
