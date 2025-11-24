Видео
Успех ворвется в жизнь трех знаков Зодиака уже на этой неделе

Дата публикации 24 ноября 2025 09:50
обновлено: 10:21
Какие знаки Зодиака получат огромный успех в течение недели 24-30 ноября 2025
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя обещает стать особенной, ведь проходит под влиянием важных космических событий. Особенно повезет трем знакам Зодиака. Период с 24 по 30 ноября откроет путь к новым возможностям и моментам, которые способны изменить будущее.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango, кому новая неделя принесет огромный успех.

Три знака Зодиака, которые получат огромный успех 24-30 ноября

Рак

Астрологи советуют Ракам в этот период обязательно обращать внимание на то, куда вас ведет интуиция. Именно внутренний голос даст самые важные подсказки, как достичь успеха. В ближайшее время многое из того, над чем вы работали, наконец-то начнет давать реальные результаты. Важно: 27 ноября Сатурн переходит в прямое движение в Рыбах, открывая путь к новым перспективам и большим переменам.

Рыбы

Эта неделя поможет вам поставить правильные акценты и наконец разобраться, куда двигаться дальше. Это отличное время для стартов, новых проектов, важных решений и новых начинаний. Кроме того, 29 ноября Меркурий наконец переходит в прямое движение — и для вас это будет настоящим глотком свежего воздуха. Вы четко увидите, что вам нужно, куда стоит сделать шаг и с чего начать. Появляется легкость, вдохновение, решительность.

Овен

Вселенная полностью на вашей стороне. Если вы мечтали о романтике, финансовом росте или удачном старте нового дела — именно сейчас все это может осуществиться. Период с 24 по 30 ноября несет вам новые шансы, хорошие новости, вдохновение и ощущение, что вы движетесь в правильном направлении. Более того, по словам астрологов, 30 ноября Венера переходит в Стрельца — это станет стартовым импульсом вашего успеха до конца 2025 года.

Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
