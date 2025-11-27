Відео
Цим знакам Зодіаку Таро прогнозують шалену енергію у грудні 2025

Цим знакам Зодіаку Таро прогнозують шалену енергію у грудні 2025

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:03
Які знаки Зодіаку отримають шалену енергію від Всесвіту у грудні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Грудень 2025 року наближається з потужною хвилею оновлення, і карти Таро вже підказують, кого накриє справжній вибух енергії наприкінці року. Відчути прилив натхнення, шалене бажання діяти, творити, відкривати нові напрями зможуть п'ять знаків Зодіаку. Для цих щасливчиків перший місяць зими стане моментом, коли сила повертається, а зміни — вже на порозі.

Новини.LIVE розповідає, хто зі знаків Зодіаку отримає неймовірну енергію від Всесвіту.

П'ять знаків Зодіаку, яким Таро обіцяють шалену енергію у грудні 2025

Овен — карта Таро "Колісниця"

Вам випав один із найпотужніших арканів для стартів та неймовірних досягнень. Ви нарешті відчуєте, що керуєте власною долею, а обставини більше не стримують. На вас чекають швидкі результати в роботі, перемога у важливій справі та підйом фізичної енергії. Таро радять: дійте різко, не роздумуйте надто довго, беріться за те, що давно хотіли. Місяць принесе перемогу там, де ви раніше стояли на місці.

Лев — карта Таро "Сила"

Грудень подарує вам внутрішню міць, яка дозволить пробити навіть найтовстіші стіни. Якщо протягом осені ви відчували виснаження, то тепер настає час повернення впевненості та авторитетності. Ваші слова матимуть особливу вагу, а харизма стане головним інструментом. Ви можете розв'язати давній конфлікт, укласти вигідну угоду або нарешті заявити про себе там, де вас недооцінювали. Карти Таро підказують: ваш успіх залежить від уміння діяти м'яко, але наполегливо.

Діва — карта Таро "Зірка"

Це абсолютний знак від Всесвіту, що грудень стане вашим місяцем натхнення, творчих ідей та внутрішньої гармонії. Ви можете знайти рішення, яке довго вислизало, або отримати неочікуваний шанс у роботі. "Зірка" приносить довіру до себе, спокій і ясність, яких вам бракувало останнім часом. Таро радять: не сумнівайтеся у своїх талантах, беріть участь у проєктах, які відкривають нові горизонти. У перший місяць зими ви будете світитися зсередини — і люди це помітять.

Стрілець — карта Таро "Туз Жезлів"

 "Туз Жезлів" вказує на чисту енергію початку, підйому та натхнення. У грудні 2025 року ви отримаєте потужний імпульс, відчуєте азарт і бажання діяти. Можливо, з'явиться новий проєкт, який буквально запалить вас, або внутрішнє рішення змінити життя. Але успіх прийде, якщо ви не будете чекати і одразу реалізуєте те, що прийде у голову. Карти Таро нагадують: будь-яка ідея цього місяця має шанс вирости в щось значно більше.

Водолій — карта Таро "Сонце"

Це місяць повного розквіту. "Сонце" символізує радість, перемогу, ясність думок і впевненість у своїх силах. Усе, за що ви візьметеся у грудні, може приносити задоволення, легкість і відчуття правильного вибору. Ви можете відновити стосунки, отримати грошову можливість, знайти новий напрям розвитку або нарешті завершити важливу справу. Ви отримаєте не просто енергію від Всесвіту — це щаслива смуга, коли все складається на вашу користь.

гороскоп грудень Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
