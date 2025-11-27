Гороскоп удачі на грудень 2025 — які дні будуть щасливими для кожного знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2025 року подарує кожному знаку Зодіаку особливий день, який відкриватиме портал нечуваної удачі. Як наголошують астрологи, саме в ці дати події складаються дивовижно легко, люди отримують потрібні відповіді, шанс на прорив, фінансовий підйом або внутрішнє перезавантаження. Всесвіт працює тонко — він реагує на наміри, дії та сміливість рухатися вперед, особливо наприкінці року, коли старі цикли завершуються, а нові готові початися.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango ділиться гороскопом щасливих днів грудня 2025 року для кожного знаку Зодіаку.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз:

Щасливі дні для кожного знаку Зодіаку в грудні 2025

Овен

Щасливий день: 19 грудня

Новий Місяць дарує Овнам шанс перезапустити цілі та розпочати новий цикл успіху. Удача працює у темах кар'єри, розвитку, великих планів та фінансових можливостей. 19 грудня — ідеальна дата, щоб поставити головну ціль на 2026 рік та зробити перший крок до масштабних змін.

Телець

Щасливий день: 15 грудня

Саме у цю дату Марс перейде у земний знак Козеріг, даючи вам зелене світло для рішучих дій. Це день, коли можна запускати важливі процеси, приймати рішення щодо роботи, фінансів чи розвитку. Сприятлива енергія допоможе закласти основу для успішного 2026 року.

Близнюки

Щасливий день: 10 грудня

Прямий рух Нептуна активує професійну сферу й приносить прорив, на який ви так давно чекали. Це день, коли можна отримати визнання, нову пропозицію чи результат багаторічної праці. Важливо діяти впевнено — удача буде на вашому боці.

Рак

Щасливий день: 10 грудня

Нептун приносить Ракам довгоочікувану ясність і шанс на здійснення давніх мрій. Це день, коли доля буквально підсовує потрібні збіги, людей і можливості. Удача працює у темах духовного розвитку, подорожей, партнерства та майбутніх планів.

Лев

Щасливий день: 11 грудня

Повернення Меркурія в знак вогняної стихії дає Левам можливість сміливо заявити про себе. 11 грудня підсилює творчість, комунікації, знайомства та соціальну активність. Вигідні розмови, важливі листи, контракти — усе складатиметься на вашу користь.

Діва

Щасливий день: 24 грудня

У цю дату Венера входить у Козерога, активуючи фінансові потоки та даруючи шанс отримати прибуток, подарунок чи вигідну пропозицію. Це один із найщасливіших днів місяця, коли удача працює без зусиль — просто дозвольте собі приймати.

Терези

Щасливий день: 11 грудня

Меркурій цього дня допоможе Терезам сфокусуватися на своїх бажаннях. Це час, коли внутрішня рішучість та інтелект працюють максимально злагоджено. День підходить для планування, важливих рішень, розмов і старту нового проєкту.

Скорпіон

Щасливий день: 10 грудня

Нептун та Сатурн активують сферу кохання, творчості та особистих мрій. Скорпіони можуть отримати довгоочікуваний результат, емоційний прорив або новий шанс у стосунках. Ваші дії та наміри за попередні роки починають приносити плоди.

Стрілець

Щасливий день: 19 грудня

Новий Місяць у вашому знаку дає унікальну точку перезавантаження. Це день, коли варто очистити емоційний фон, закрити минулі ситуації та впустити нові можливості. Ідеальний час для формування планів на 2026 рік.

Козеріг

Щасливий день: 21 грудня

Початок сезону Козерога запускає потужний цикл успіху. Підсилять цей ефект п'ять планет, які також будуть перебувати у вашому знаку. Ви можете розраховувати та велику удачу у фінансах, роботі та особистих справах. Будьте сміливими — Всесвіт підтримує будь-які ваші рішення.

Водолій

Щасливий день: 29 грудня

Юнона Козерозі підсилить інтуїцію. Ви буквально "почуєте" правильний шлях і миттєво впізнаєте потрібних людей. Удача працює через знаки, зустрічі та несподівані інсайти. Це чудовий день для розвитку стосунків, творчості та талантів.

Риби

Щасливий день: 19 грудня

Новий Місяць активує кар'єрний стрибок. Це день, коли Риби можуть отримати пропозицію, яку чекали роками, або знайти шлях до професійного підвищення у 2026 році. Будьте готові діяти — доля відкриває дуже сильні можливості.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Кому вдасться досягнути великих цілей до кінця 2025 року.

Які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання до кінця 2025 року.

Кому вдасться знайти істинне призначення у рік Коня.

Які несподіванки у кар'єрі принесе 2026 рік кожному знаку Зодіаку.

Які знаки Зодіаку зароблять мільйони до 2030 року.