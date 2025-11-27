Гороскоп удачи на декабрь 2025 — какие дни будут счастливыми для каждого знака Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2025 года подарит каждому знаку Зодиака особый день, который будет открывать портал неслыханной удачи. Как отмечают астрологи, именно в эти даты события складываются удивительно легко, люди получают нужные ответы, шанс на прорыв, финансовый подъем или внутреннюю перезагрузку. Вселенная работает тонко — она реагирует на намерения, действия и смелость двигаться вперед, особенно в конце года, когда старые циклы завершаются, а новые готовы начаться.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango делится гороскопом счастливых дней декабря 2025 года для каждого знака Зодиака.

Счастливые дни для каждого знака Зодиака в декабре 2025 года

Овен

Счастливый день: 19 декабря

Новая Луна дарит Овнам шанс перезапустить цели и начать новый цикл успеха. Удача работает в темах карьеры, развития, больших планов и финансовых возможностей. 19 декабря — идеальная дата, чтобы поставить главную цель на 2026 год и сделать первый шаг к масштабным изменениям.

Телец

Счастливый день: 15 декабря

Именно в эту дату Марс перейдет в земной знак Козерог, давая вам зеленый свет для решительных действий. Это день, когда можно запускать важные процессы, принимать решения относительно работы, финансов или развития. Благоприятная энергия поможет заложить основу для успешного 2026 года.

Близнецы

Счастливый день: 10 декабря

Прямое движение Нептуна активирует профессиональную сферу и приносит прорыв, которого вы так давно ждали. Это день, когда можно получить признание, новое предложение или результат многолетнего труда. Важно действовать уверенно — удача будет на вашей стороне.

Рак

Счастливый день: 10 декабря

Нептун приносит Ракам долгожданную ясность и шанс на осуществление давних мечтаний. Это день, когда судьба буквально подсовывает нужные совпадения, людей и возможности. Удача работает в темах духовного развития, путешествий, партнерства и будущих планов.

Лев

Счастливый день: 11 декабря

Возвращение Меркурия в знак огненной стихии дает Львам возможность смело заявить о себе. 11 декабря усиливает творчество, коммуникации, знакомства и социальную активность. Выгодные разговоры, важные письма, контракты — все будет складываться в вашу пользу.

Дева

Счастливый день: 24 декабря

В эту дату Венера входит в Козерога, активируя финансовые потоки и даруя шанс получить прибыль, подарок или выгодное предложение. Это один из самых счастливых дней месяца, когда удача работает без усилий — просто позвольте себе принимать.

Весы

Счастливый день: 11 декабря

Меркурий в этот день поможет Весам сфокусироваться на своих желаниях. Это время, когда внутренняя решимость и интеллект работают максимально слаженно. День подходит для планирования, важных решений, разговоров и старта нового проекта.

Скорпион

Счастливый день: 10 декабря

Нептун и Сатурн активируют сферу любви, творчества и личных мечтаний. Скорпионы могут получить долгожданный результат, эмоциональный прорыв или новый шанс в отношениях. Ваши действия и намерения за предыдущие годы начинают приносить плоды.

Стрелец

Счастливый день: 19 декабря

Новая Луна в вашем знаке дает уникальную точку перезагрузки. Это день, когда стоит очистить эмоциональный фон, закрыть прошлые ситуации и впустить новые возможности. Идеальное время для формирования планов на 2026 год.

Козерог

Счастливый день: 21 декабря

Начало сезона Козерога запускает мощный цикл успеха. Усилят этот эффект пять планет, которые также будут находиться в вашем знаке. Вы можете рассчитывать на большую удачу в финансах, работе и личных делах. Будьте смелыми — Вселенная поддерживает любые ваши решения.

Водолей

Счастливый день: 29 декабря

Юнона Козероге усилит интуицию. Вы буквально "услышите" правильный путь и мгновенно узнаете нужных людей. Удача работает через знаки, встречи и неожиданные инсайты. Это отличный день для развития отношений, творчества и талантов.

Рыбы

Счастливый день: 19 декабря

Новая Луна активирует карьерный скачок. Это день, когда Рыбы могут получить предложение, которое ждали годами, или найти путь к профессиональному повышению в 2026 году. Будьте готовы действовать — судьба открывает очень сильные возможности.

