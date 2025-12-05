Какие знаки Зодиака осуществят заветные мечты в декабре 2025 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

2025 год неуклонно приближается к завершению, но он еще способен удивить. По пророчеству карт Таро, пять знаков Зодиака получат то, что изменит навсегда их будущее уже в декабре. То, что казалось недостижимым, внезапно соберется в одну логическую мозаику.

Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина рассказывает, кому карты Таро предвещают исполнение заветных желаний именно в декабре 2025 года.

Весы — карта Таро "Звезда"

Для Весов, которые могли находиться в сомнениях и чувствовать внутреннее напряжение, декабрь обещает стать месяцем светлых надежд и принести подтверждение того, что вы двигались верным путем. Ваша мечта долго оставалась на втором плане, но именно сейчас все может измениться. Важно доверять себе и собственным желаниям.

Близнецы — карта Таро "Колесница"

Вы постоянно откладывали свои мечты и желания то ли из-за страха, то ли из-за неуверенности. Но последний месяц 2025 года подарит шанс реализовать самые смелые замыслы, как только вы решитесь действовать. "Колесница" говорит о движении вперед, победе и выходе из застоя. Ключом к успеху станут скорость и решительность.

Дева — карта Таро "Девятка Кубков"

Декабрь обещает эмоциональное удовлетворение, исполнение желаний и события, которые принесут ощущение гармонии. Вас может ждать подарок, важный ответ или возможность, которая казалась недостижимой. Таро говорят: лучшее, что вы можете сделать в этот период, это позволить себе принимать хорошее без колебаний. Вы действительно заслуживаете всего светлого и приятного.

Козерог — карта Таро "Иерофант"

Этот зимний месяц приносит вам стабильность, мудрость и долгожданные результаты. Осуществить то, над чем вы работали или что планировали в течение долгого периода времени, поможет внезапное событие или возможность. Не исключено, что вы получите поддержку или совет, который откроет новую главу.

Водолей — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Декабрь приносит успех, признание и заслуженную победу. "Шестерка Жезлов" обещает время, когда вы увидите реальные результаты своего труда, и мечта, которая казалась далекой, начнет становиться реальностью. Люди, обстоятельства и неожиданные знаки помогут двигаться в правильном направлении. Вы почувствуете гордость за себя и осознаете, что были на правильном пути.

