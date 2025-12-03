Видео
Главная Праздники Эти знаки Зодиака откроют дар предвидения в декабре по Таро

Эти знаки Зодиака откроют дар предвидения в декабре по Таро

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 12:31
Какие знаки Зодиака откроют дар предсказания в декабре 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: AI

Тарологи и эксперты по эзотерике убеждены, в каждом из нас живет частичка магии и силы, которая способна пробудить особые таланты. Декабрь 2025 станет именно тем месяцем, который "активирует" скрытые способности, но только для избранных знаков Зодиака. По предсказанию карт Таро, таких счастливчиков трое. В первый зимний месяц их ждет настоящее духовное пробуждение: тонкие знаки судьбы, яркие прозрения, способность чувствовать настроения людей и видеть то, что другие не замечают.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака по картам Таро получают острую интуицию и важные подсказки судьбы уже в декабре.

Овен — карта Таро "Верховная Жрица"

В последнее время Овны чувствовали дежавю. Будто события уже хорошо знакомы и понятны. В декабре вы поймете, что это не случайность и не воображение, а дар, который наконец-то себя проявил. Вы почувствуете, что мысли становятся глубже, а реакции людей читаются буквально с первого взгляда. Именно это позволит вам избежать рисков и вовремя принять мудрое решение. Карты Таро подсказывают: стоит обращать внимание на повторяющиеся сны, необъяснимые, но сильные возникающие ощущения.

Скорпион — карта Таро "Луна"

Скорпионам эта карта обещает интуицию, которая станет особенно острой. В декабре ваш мозг как будто будет работать по-новому — вы сможете читать между строк, быстро улавливать эмоции людей, понимать мотивы, о которых никто не говорит вслух. "Луна" советует присматриваться к деталям и позволить событиям проявиться. Если вам будет казаться, что что-то не так, доверьтесь этому чувству.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Это одна из самых позитивных карт Таро и она досталась именно вам. Это говорит о том, что в декабре вы получите чистую, ясную интуицию. Внутренний голос будет говорить с вами без страхов и сомнений. Это позволит увидеть перспективы, которые давно пытались прийти в вашу жизнь. Вы начнете замечать знаки во время разговоров, путешествий, даже в мелочах. Если придет идея, мысль или желание что-то изменить — это прямой интуитивный сигнал, к которому стоит прислушаться.

Также делимся другими пророчествами карт Таро

гороскоп декабрь Астрология знаки Зодиака предсказания карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
