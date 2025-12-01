Какие знаки Зодиака обретут успех в первую неделю декабря 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По предсказаниям карт Таро, первая неделя зимы 2025 сулит пяти знакам Зодиака время расцвета сил. Для этих счастливчиков период с 1 по 7 декабря будет особенным, когда даже маленькие шаги способны привести к большим сдвигам, а обычные события вдруг откроют двери к новым возможностям.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга период с 1 по 7 декабря сулит настоящий успех и какие конкретные шаги помогут использовать этот шанс на полную.

Кому Таро предвещают неделю успеха и удачи

Овен — карта Таро "Колесница"

Эта карта говорит о больших достижениях. В течение недели вас ждет быстрое развитие событий, связанное с работой или важным личным решением. Вы сможете продвинуться в том, что раньше стояло на месте. В течение 1-7 декабря не останавливайтесь, поставьте четкую цель и действуйте смело. Именно эти семь дней помогут выйти на совершенно новый уровень.

Телец — карта Таро "Солнце"

Для вас первая неделя декабря — о светлых новостях, радости, гармонии и финансовом успехе. Если вы работаете над важным проектом или готовитесь к переменам, именно сейчас увидите первые плоды. Удача будет рядом даже в мелочах: удачная находка, своевременная встреча, неожиданная помощь. "Солнце" подсказывает: не стесняйтесь получать то, что уже созрело, открыто заявлять о своих желаниях.

Лев — карта Таро "Сила"

Этот период приносит уверенность, стабильность и возможность восстановить контроль над тем, что в последнее время выскальзывало из рук. "Сила" также символизирует внутренний ресурс, который просыпается именно тогда, когда больше всего нужен. В течение недели вы сможете повлиять на человека или ситуацию, которые казались неподвластными. В рабочих вопросах вам откроются возможности, которые раньше требовали смелости. Таро подсказывают: доверяйте себе и не отказывайтесь от своего пути.

Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Финансовые успехи, стабильность и заслуженное вознаграждение — это про вас. С 1 по 7 декабря вы можете получить премию, выгодное предложение или важную материальную поддержку. "Девятка Пентаклей" также говорит об удовлетворении результатами своего труда. Вы увидите, что ваши старания не были напрасными. Таро советуют принимать помощь и не уменьшать свою ценность. Вы делаете больше, чем видите в моменте.

Стрелец — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта карта символизирует старт, задор и возможность получить шанс, который способен изменить будущее. Для вас декабрь начинается с мощного взрыва вдохновения: могут появиться новые идеи, проекты, а также человек, который предложит что-то интересное. Главное — не бояться первых шагов. В течение этой недели важно не терять импульс. Все, что начнете сейчас, станет перспективным и долговременным.

