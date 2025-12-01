Відео
Цим знакам Зодіаку перший тиждень грудня дарує успіх за Таро

Дата публікації: 1 грудня 2025 11:03
Які знаки Зодіаку здобудуть успіх у перший тиждень грудня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За віщуванням карт Таро, перший тиждень зими 2025 обіцяє п'ятьом знакам Зодіаку час розквіту сил. Для цих щасливчиків період з 1 по 7 грудня буде особливим, коли навіть маленькі кроки здатні привести до великих зрушень, а звичайні події раптом відкриють двері до нових можливостей.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола період з 1 по 7 грудня обіцяє справжній успіх і які конкретні кроки допоможуть використати цей шанс на повну.

Кому Таро віщують тиждень успіху й удачі

Овен — карта Таро "Колісниця"

Ця карта говорить про великі досягнення. Впродовж тижня на вас чекає швидкий розвиток подій, пов'язаний з роботою або важливим особистим рішенням. Ви зможете просунутися в тому, що раніше стояло на місці. Впродовж 1-7 грудня не зупиняйтесь, поставте чітку мету й дійте сміливо. Саме ці сім днів допоможуть вийти на абсолютно новий рівень.

Телець — карта Таро "Сонце"

Для вас перший тиждень грудня — про світлі новини, радість, гармонію та фінансовий успіх. Якщо ви працюєте над важливим проєктом або готуєтеся до змін, саме зараз побачите перші плоди. Удача буде поруч навіть у дрібницях: вдала знахідка, вчасна зустріч, несподівана допомога. "Сонце" підказує: не соромтеся отримувати те, що вже дозріло, відкрито заявляти про свої бажання.

Лев — карта Таро "Сила"

Цей період приносить впевненість, стабільність і можливість відновити контроль над тим, що останнім часом вислизало з рук. "Сила" також символізує внутрішній ресурс, який прокидається саме тоді, коли найбільше потрібний. Протягом тижня ви зможете вплинути на людину чи ситуацію, що здавалися непіддатними. У робочих питаннях вам відкриються можливості, які раніше вимагали сміливості. Таро підказують: довіряйте собі та не відмовляйтеся від свого шляху.

Діва — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Фінансові успіхи, стабільність і заслужена винагорода — це про вас. З 1 по 7 грудня ви можете отримати премію, вигідну пропозицію або важливу матеріальну підтримку. "Дев'ятка Пентаклів" також говорить про задоволення результатами своєї праці. Ви побачите, що ваші старання не були марними. Таро радять приймати допомогу і не зменшувати свою цінність. Ви робите більше, ніж бачите в моменті.

Стрілець — карта Таро "Туз Жезлів"

Ця карта символізує старт, запал і можливість отримати шанс, який здатний змінити майбутнє. Для вас грудень починається з потужного вибуху натхнення: можуть з'явитися нові ідеї, проєкти, а також людина, що запропонує щось цікаве. Головне — не боятися перших кроків. Протягом цього тижня важливо не втрачати імпульс. Все, що розпочнете зараз, стане перспективним і довготривалим.

гороскоп Астрологія успіх знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
