Ці знаки Зодіаку відкриють дар передбачення у грудні за Таро

Ці знаки Зодіаку відкриють дар передбачення у грудні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:31
Які знаки Зодіаку відкриють дар передбачення у грудні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: AI

Тарологи й експерти з езотерики переконані, в кожному з нас живе часточка магії й сили, що здатна пробудити особливі таланти. Грудень 2025 стане саме тим місяцем, який "активує" приховані здібності, але лише для обраних знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, таких щасливчиків троє. У перший зимовий місяць на них чекає справжнє духовне пробудження: тонкі знаки долі, яскраві прозріння, здатність  відчувати настрої людей та бачити те, що інші не помічають.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку за картами Таро отримують гостру інтуїцію та важливі підказки долі вже у грудні.

Читайте також:
Овен — карта Таро "Верховна Жриця"

Останнім часом Овни відчували дежавю. Ніби події вже добре знайомі й зрозумілі. У грудні ви зрозумієте, що це не випадковість і не уява, а дар, який нарешті себе проявив. Ви відчуєте, що думки стають глибшими, а реакції людей читаються буквально з першого погляду. Саме це дозволить вам уникнути ризиків і вчасно прийняти мудре рішення. Карти Таро підказують: варто звертати увагу на повторювані сни, незрозумілі, але сильні відчуття, що виникають.

Скорпіон — карта Таро "Місяць"

Скорпіонам ця карта обіцяє загострення інтуїції. У грудні ваш мозок ніби працюватиме по-новому — ви зможете читати між рядками, швидко вловлюватимете емоції людей, розумітимете мотиви, про які ніхто не каже вголос. "Місяць" радить придивлятися до деталей і дозволити подіям проявитися. Якщо вам здаватиметься, що щось не так, довіртеся цьому відчуттю.

Риби — карта Таро "Зірка"

Це одна з найпозитивніших карт Таро і вона дісталася саме вам. Це говорить про те, що у грудні ви отримаєте чисту, ясну інтуїцію. Внутрішній голос промовлятиме до вас без страхів і сумнівів. Це дозволить побачити перспективи, які давно намагались прийти у ваше життя. Ви почнете помічати знаки під час розмов, подорожей, навіть у дрібницях. Якщо прийде ідея, думка або бажання щось змінити — це прямий інтуїтивний сигнал, до якого варто прислухатись.

Також ділимося іншими пророцтвами карт Таро

Кого зі знаків Зодіаку в усіх справах супроводжуватиме удача до кінця тижня.

Кому грудень несе великі прибутки та як не упустити шанс на збагачення.

Хто зустріне перший місяць зими на хвилі шаленої енергії

Яким знакам Зодіаку грудень обіцяє доленосні події.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
