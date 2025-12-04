Какому знаку Зодиака 2026 год принесет большие победы и деньги — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По предсказанию карт Таро, новый 2026 год открывает одному знаку Зодиака настоящий путь к финансовому успеху и победам, которые изменят жизнь. Для счастливчика это будет период неожиданных поворотов и больших возможностей.

Таролог Анжела Перл подготовила Таро-прогноз на 2026 год для одного знака Зодиака, который попал в список счастливчиков.

Кто настоящий счастливчик 2026 года

По прогнозу таролога, новый год будет полон побед, перспектив и финансовых успехов для Стрельцов. Каждый месяц будет иметь свой уникальный ритм, свои возможности и собственные жизненные уроки:

Январь (Башня, Король мечей, Шут)

Этот месяц начнется с разрушения старых схем и необходимости адаптироваться к изменениям. Таро советуют иметь запасной план и не бояться того, что меняется.

Февраль (Девятка жезлов, Король пентаклей, Восьмерка жезлов)

Это период активного отстаивания личных границ и финансовых интересов. Вы получите важную информацию для принятия решений. именно февраль принесет первые большие прибыли.

Март (Восьмерка пентаклей)

Время благоприятное для работы и заработков. Многие дела уже готовы, но впереди еще много возможностей.

Апрель (Шестерка пентаклей, Восьмерка пентаклей)

Таро говорят о росте доходов. Возможны неожиданные подарки. Вы легко получите поддержку и помощь со стороны. Также апрель удачное время, чтобы усовершенствовать навыки.

Май (Королева кубков)

Последний месяц весны наполнит эмоциями и творчеством. Возможны романтические встречи, отпуск или время для себя. Энергия месяца подсказывает уделять внимание чувствам и вдохновению.

Июнь (Десятка кубков)

Этот период обещает полное счастье и гармонию в отношениях. Также это время больших достижений и успешных сделок в бизнесе.

Июль (Паж мечей, Четверка жезлов, Девятка кубков)

Середина лета будет насыщенной общением и учебой. Возможны приятные новости относительно детей или семейных дел. Радость принесут праздники, вечеринки и поездки.

Август (Луна, Паж жезлов, Маг)

Карта "Маг" подсказывает, что время действовать и реализовывать смелые идеи. Ремонт, обустройство жилья или старт нового проекта будут успешными.

Сентябрь (Колесница)

Начало осени станет периодом стремительного движения и контроля над судьбой. Вы четко определите цели и достигнете их, возможны дальние поездки или важные приобретения.

Октябрь (Туз жезлов)

Этот месяц открывает блестящие возможности для реализации проектов. Судьба будет подталкивать к успеху, а ваша энергия поможет воплотить планы.

Ноябрь (Королева мечей, Колесо фортуны)

Ноябрь принесет безудержный информационный поток. Это время для общения, переговоров, сделок. Появятся новые контакты, встречи. "Колесо Фортуны" обещает неожиданные шансы.

Декабрь (Тройка пик, Туз пик)

В ваши личные или рабочие отношения может вмешаться человек, который попытается влиять на решения или диктовать собственные условия. Стоит взвешенно подходить к любым новым партнерствам и внимательно контролировать, кого вы впускаете в свой бизнес или близкий круг.

