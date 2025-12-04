Какому знаку Зодиака 2026 год принесет большие победы и деньги — Таро прогноз

Одному знаку Зодиака 2026 год принесет деньги и победы по Таро
По предсказанию карт Таро, новый 2026 год открывает одному знаку Зодиака настоящий путь к финансовому успеху и победам, которые изменят жизнь. Для счастливчика это будет период неожиданных поворотов и больших возможностей.
Таролог Анжела Перл подготовила Таро-прогноз на 2026 год для одного знака Зодиака, который попал в список счастливчиков.
Кто настоящий счастливчик 2026 года
По прогнозу таролога, новый год будет полон побед, перспектив и финансовых успехов для Стрельцов. Каждый месяц будет иметь свой уникальный ритм, свои возможности и собственные жизненные уроки:
- Январь (Башня, Король мечей, Шут)
Этот месяц начнется с разрушения старых схем и необходимости адаптироваться к изменениям. Таро советуют иметь запасной план и не бояться того, что меняется.
- Февраль (Девятка жезлов, Король пентаклей, Восьмерка жезлов)
Это период активного отстаивания личных границ и финансовых интересов. Вы получите важную информацию для принятия решений. именно февраль принесет первые большие прибыли.
- Март (Восьмерка пентаклей)
Время благоприятное для работы и заработков. Многие дела уже готовы, но впереди еще много возможностей.
- Апрель (Шестерка пентаклей, Восьмерка пентаклей)
Таро говорят о росте доходов. Возможны неожиданные подарки. Вы легко получите поддержку и помощь со стороны. Также апрель удачное время, чтобы усовершенствовать навыки.
- Май (Королева кубков)
Последний месяц весны наполнит эмоциями и творчеством. Возможны романтические встречи, отпуск или время для себя. Энергия месяца подсказывает уделять внимание чувствам и вдохновению.
- Июнь (Десятка кубков)
Этот период обещает полное счастье и гармонию в отношениях. Также это время больших достижений и успешных сделок в бизнесе.
- Июль (Паж мечей, Четверка жезлов, Девятка кубков)
Середина лета будет насыщенной общением и учебой. Возможны приятные новости относительно детей или семейных дел. Радость принесут праздники, вечеринки и поездки.
- Август (Луна, Паж жезлов, Маг)
Карта "Маг" подсказывает, что время действовать и реализовывать смелые идеи. Ремонт, обустройство жилья или старт нового проекта будут успешными.
- Сентябрь (Колесница)
Начало осени станет периодом стремительного движения и контроля над судьбой. Вы четко определите цели и достигнете их, возможны дальние поездки или важные приобретения.
- Октябрь (Туз жезлов)
Этот месяц открывает блестящие возможности для реализации проектов. Судьба будет подталкивать к успеху, а ваша энергия поможет воплотить планы.
- Ноябрь (Королева мечей, Колесо фортуны)
Ноябрь принесет безудержный информационный поток. Это время для общения, переговоров, сделок. Появятся новые контакты, встречи. "Колесо Фортуны" обещает неожиданные шансы.
- Декабрь (Тройка пик, Туз пик)
В ваши личные или рабочие отношения может вмешаться человек, который попытается влиять на решения или диктовать собственные условия. Стоит взвешенно подходить к любым новым партнерствам и внимательно контролировать, кого вы впускаете в свой бизнес или близкий круг.
