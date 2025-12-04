Якому знаку Зодіаку 2026 рік принесе великі перемоги та гроші — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За віщуванням карт Таро, новий 2026 рік відкриває одному знаку Зодіаку справжній шлях до фінансового успіху та перемог, які змінять життя. Для щасливчика це буде період несподіваних поворотів і великих можливостей.

Таролог Анжела Перл підготувала Таро-прогноз на 2026 рік для одного знаку Зодіаку, який потрапив у список щасливчиків.

Хто справжній щасливчик 2026 року

За прогнозом тарологині, новий рік буде сповнений перемог, перспектив та фінансових успіхів для Стрільців. Кожен місяць матиме свій унікальний ритм, свої можливості та власні життєві уроки:

Січень (Вежа, Король мечів, Блазень)

Цей місяць розпочнеться з руйнування старих схем і необхідності адаптуватися до змін. Таро радять мати запасний план і не боятися того, що змінюється.

Лютий (Дев'ятка жезлів, Король пентаклів, Вісімка жезлів)

Це період активного відстоювання особистих кордонів та фінансових інтересів. Ви отримаєте важливу інформацію для ухвалення рішень. саме лютий принесе перші великі прибутки.

Березень (Вісімка пентаклів)

Час сприятливий для роботи та заробітків. Чимало справ уже готові, але попереду ще багато можливостей.

Квітень (Шістка пентаклів, Вісімка пентаклів)

Таро говорять про зростання доходів. Можливі несподівані подарунки. Ви легко отримаєте підтримку та допомогу зі сторони. Також квітень вдалий час, щоб вдосконалити навички.

Травень (Королева кубків)

Останній місяць весни наповнить емоціями та творчістю. Можливі романтичні зустрічі, відпустка або час для себе. Енергія місяця підказує приділяти увагу почуттям та натхненню.

Червень (Десятка кубків)

Цей період обіцяє повне щастя та гармонію у стосунках. Також це час великих досягнень та успішних угод у бізнесі.

Липень (Паж мечів, Четвірка жезлів, Дев'ятка кубків)

Середина літа буде насиченою спілкуванням і навчанням. Можливі приємні новини щодо дітей або сімейних справ. Радість принесуть свята, вечірки та поїздки.

Серпень (Місяць, Паж жезлів, Маг)

Карта "Маг" підказує, що час діяти і реалізовувати сміливі ідеї. Ремонт, облаштування житла або старт нового проєкту будуть успішними.

Вересень (Колісниця)

Початок осені стане періодом стрімкого руху та контролю над долею. Ви чітко визначите цілі і досягнете їх, можливі далекі поїздки або важливі придбання.

Жовтень (Туз жезлів)

Цей місяць відкриває блискучі можливості для реалізації проєктів. Доля підштовхуватиме до успіху, а ваша енергія допоможе втілити плани.

Листопад (Королева мечів, Колесо фортуни)

Листопад принесе нестримний інформаційний потік. Це час для спілкування, переговорів, угод. З'являться нові контакти, зустрічі. "Колесо Фортуни" обіцяє несподівані шанси.

Грудень (Трійка пік, Туз пік)

У ваші особисті чи робочі стосунки може втрутитися людина, яка спробує впливати на рішення або диктувати власні умови. Варто зважено підходити до будь-яких нових партнерств і уважно контролювати, кого ви впускаєте у свій бізнес чи близьке коло.

