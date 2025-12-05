Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії у грудні 2025 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

2025 рік невпинно наближається до завершення, але він ще здатен здивувати. За пророцтвом карт Таро, п'ять знаків Зодіаку отримають те, що змінить назавжди їх майбутнє вже у грудні. Те, що здавалося недосяжним, раптово збереться в одну логічну мозаїку.

Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповідає, кому карти Таро віщують здійснення заповітних бажань саме у грудні 2025 року.

Терези — карта Таро "Зірка"

Для Терезів, які могли перебувати у сумнівах та відчувати внутрішню напругу, грудень обіцяє стати місяцем світлих надій та принести підтвердження того, що ви рухалися вірним шляхом. Ваша мрія довго залишалася на другому плані, але саме зараз все може змінитися. Важливо довіряти собі та власним бажанням.

Близнюки — карта Таро "Колісниця"

Ви постійно відкладали свої мрії та бажання чи то через страх, чи то через невпевненість. Але останній місяць 2025 року подарує шанс реалізувати найсміливіші задуми, щойно ви наважитеся діяти. "Колісниця" говорить про рух уперед, перемогу та вихід із застою. Ключем до успіху стануть швидкість і рішучість.

Діва — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Грудень обіцяє емоційне задоволення, виконання бажань та події, що принесуть відчуття гармонії. На вас може чекати подарунок, важлива відповідь або можливість, яка здавалася недосяжною. Таро говорять: найкраще, що ви можете зробити у цей період, це дозволити собі приймати хороше без вагань. Ви справді заслуговуєте на все світле та приємне.

Козеріг — карта Таро "Ієрофант"

Цей зимовий місяць приносить вам стабільність, мудрість та довгоочікувані результати. Здійснити те, над чим ви працювали чи що планували протягом довгого періоду часу, допоможе раптова подія або можливість. Не виключено, що ви отримаєте підтримку або пораду, яка відкриє новий розділ.

Водолій — карта Таро "Шістка Жезлів"

Грудень приносить успіх, визнання і заслужену перемогу. "Шістка Жезлів" обіцяє час, коли ви побачите реальні результати своєї праці, і мрія, яка здавалася далекою, почне ставати реальністю. Люди, обставини та несподівані знаки допоможуть рухатися у правильному напрямку. Ви відчуєте гордість за себе та усвідомите, що були на правильному шляху.

