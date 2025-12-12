Відео
Головна Свята Чотири знаки Зодіаку закохаються до нестями у 2026 році за Таро

Чотири знаки Зодіаку закохаються до нестями у 2026 році за Таро

Дата публікації: 12 грудня 2025 01:30
Які знаки Зодіаку закохаються у 2026 році — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий 2026 рік буде сповнений позитивною енергетикою, яка допоможе багатьом досягати своїх цілей й приваблювати у життя бажане. А для деяких знаків Зодіаку це буде період, коли вони нарешті отримають шанс на доленосне знайомство, що принесе у життя щире й велике кохання.

Новини.LIVE з посиланням на WeMystic розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро віщують справжнє кохання у 2026 році.

Знаки Зодіаку, які до нестями закохаються у 2026 році

Рак — карта Таро "Зірка"

Для вас 2026 рік стане моментом внутрішнього пробудження. Ви нарешті позбудетесь страхів та довіритесь новим почуттям. Саме відкритість і м'якість приверне увагу потрібної людини. Особливо сприятливими періодами для знайомств будуть весна та початок літа. Це час, коли кохання приходить природно й легко, коли ви зможете побудувати взаємини, у яких є ніжність та підтримка.

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Для вас 2026 рік — це період відновлення, внутрішньої гармонії та повернення до себе. "Десятка Пентаклів" говорить, що вже навесні "відкриється" ваш природний магнетизм, завдяки чому у ваше життя можуть увійти нові люди, готові дарувати тепло та увагу. Саме у період з березня по травень може бути знайомство, що перетвориться на серйозний союз. Ви нарешті відчуєте, що поруч є хтось, хто розуміє ваші потреби та цінує вашу відданість.

Стрілець — карта Таро "Туз Жезлів"

2026 рік пробудить у вас пристрасть і бажання справжньої близькості. Карти Таро віщують шанс закохатися. І це буде раптово, яскраво і без страху. Період, коли можливо зустріти особливу людину, — літо. Це саме той час, коли стосунки почнуться легко і природно. Ви наче отримаєте крила і нарешті зрозумієте, що справжні почуття не забирають свободу — вони надихають та підтримують.

Риби — карта Таро "Двійка Пентаклів"

Новий 2026 рік — це час, коли ви дозволите собі мріяти. "Двійка Пентаклів" говорить: у ваше життя прийде потрібна людина, коли ви відкриєте своє серце світу. У ваше життя може увійти ніжний, уважний партнер, із яким ви відчуєте емоційну єдність. Пік змін у сфері кохання очікується влітку: події цього періоду допоможуть вам залишити позаду старі сценарії та дозволити новому коханню вирости у щось більше.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку кохання карти Таро 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
