Главная Праздники Четыре знака Зодиака влюбятся до безумия в 2026 году по Таро

Четыре знака Зодиака влюбятся до безумия в 2026 году по Таро

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 01:30
Какие знаки Зодиака влюбятся в 2026 году — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новый 2026 год будет полон положительной энергетикой, которая поможет многим достигать своих целей и привлекать в жизнь желаемое. А для некоторых знаков Зодиака это будет период, когда они наконец получат шанс на судьбоносное знакомство, которое принесет в жизнь искреннюю и большую любовь.

Новини.LIVE со ссылкой на WeMystic рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают настоящую любовь в 2026 году.

Знаки Зодиака, которые безумно влюбятся в 2026 году

Рак — карта Таро "Звезда"

Для вас 2026 год станет моментом внутреннего пробуждения. Вы наконец избавитесь от страхов и доверитесь новым чувствам. Именно открытость и мягкость привлечет внимание нужного человека. Особенно благоприятными периодами для знакомств будут весна и начало лета. Это время, когда любовь приходит естественно и легко, когда вы сможете построить отношения, в которых есть нежность и поддержка.

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Для вас 2026 год — это период восстановления, внутренней гармонии и возвращения к себе. "Десятка Пентаклей" говорит, что уже весной "откроется" ваш природный магнетизм, благодаря чему в вашу жизнь могут войти новые люди, готовые дарить тепло и внимание. Именно в период с марта по май может быть знакомство, которое превратится в серьезный союз. Вы наконец почувствуете, что рядом есть кто-то, кто понимает ваши потребности и ценит вашу преданность.

Стрелец — карта Таро "Туз Жезлов"

2026 год пробудит в вас страсть и желание настоящей близости. Карты Таро предвещают шанс влюбиться. И это будет внезапно, ярко и без страха. Период, когда возможно встретить особенного человека, — лето. Это именно то время, когда отношения начнутся легко и естественно. Вы как будто получите крылья и наконец поймете, что настоящие чувства не забирают свободу — они вдохновляют и поддерживают.

Рыбы — карта Таро "Двойка Пентаклей"

Новый 2026 год — это время, когда вы позволите себе мечтать. "Двойка Пентаклей" говорит: в вашу жизнь придет нужный человек, когда вы откроете свое сердце миру. В вашу жизнь может войти нежный, внимательный партнер, с которым вы почувствуете эмоциональное единство. Пик изменений в сфере любви ожидается летом: события этого периода помогут вам оставить позади старые сценарии и позволить новой любви вырасти в нечто большее.

гороскоп Астрология знаки Зодиака любовь карты Таро 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
