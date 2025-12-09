Какие знаки Зодиака заработают больше всего денег в 2026 году — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

По пророчеству карт Таро, новый 2026 год открывает двери к финансовому успеху четырем знакам Зодиака. Этим счастливчикам год обещает стабильность, рост доходов, уверенность в собственных силах и шанс реализовать давние цели. Деньги будут приходить через новые идеи, творчество, правильные решения и профессиональное развитие.

Новини.LIVE со ссылкой на WeMystic рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро пророчат настоящий финансовый взлет в 2026 году.

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Вам выпала карта, символизирующая стабильность и материальные достижения. Все усилия, которые вы прилагали годами ранее, наконец сформируют прочный фундамент, который и станет началом для построения финансового благополучия. 2026 год станет временем уверенности в собственных силах, станет легче планировать будущее, выбирать правильные направления. Особенно удачными могут стать проекты, связанные с красотой, искусством, творчеством и кулинарией.

Близнецы — карта Таро "Императрица"

Для вас новый 2026 год — период творческого расцвета, новых возможностей и приумножения доходов. Уран в вашем знаке побуждает зарабатывать по новому, а это значит, что нестандартные подходы и креативность станут вашими главными инструментами. Во второй половине года вы почувствуете, как растет ваш авторитет и количество предложений, которые непосредственно влияют на ваш бюджет. Особый успех в финансах принесет работа с информацией, медиа, маркетингом или технологиями.

Дева — карта Таро "Королева Пентаклей"

Вам выпала серьезная карта — "Королева Пентаклей" указывает на вашу уверенность в собственных ресурсах и финансовую зрелость. Ваше природное умение организовать дела, определить приоритеты и действовать системно станут главным козырем на пути к приумножению состояния. Во второй половине года возможны доходы от командных проектов и инвестиций. Большой успех принесут новые направления работы, связанные с образованием, здоровьем, коммуникациями или писательской деятельностью.

Стрелец — карта Таро "Туз Жезлов"

"Туз Жезлов" говорит: 2026 год станет временем новых начинаний и смелых шагов, которые непосредственно повлияют на ваши доходы. Деньги придут к тем, кто действует решительно, проявляет инициативу и не боится рисковать. А ваш главный ресурс — внутренний огонь, вера в себя и способность действовать быстро. Финансовый взлет возможен через обучение, путешествия, публичную деятельность, рекламу, медиа и развитие личного бренда.

