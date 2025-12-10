Видео
Переломный 2026 год — каким знакам Зодиака Таро пророчат переезд

Дата публикации 10 декабря 2025 16:43
Какие знаки Зодиака ждет переезд в 2026 году — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Астрологи уже называют 2026 год временем больших решений и неожиданных поворотов судьбы. Это будет период, когда многие люди почувствуют потребность обновить пространство, избавиться от того, что тяготит и начать новую главу жизни. По предсказанию карт Таро, по-настоящему судьбоносным и грандиозным новый год будет для трех знаков Зодиака. Их путь связан с движением, новыми местами и новыми людьми.

Новини.LIVE со ссылкой на WeMystic рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро предвещают переезд в 2026 году и насколько он будет масштабным.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Карта, которая вам выпала, всегда о переменах и больших свершениях. Вы будете чувствовать внутренний зов двигаться вперед. В течение года появится желание расширить горизонты, учиться, путешествовать. Возможен скачок в карьере или выгодное предложение. Поэтому, смена места жительства, города, нового окружения или даже страны может стать частью вашего пути.

Козерог — карта Таро "Шестерка Мечей"

Для Козерога 2026 год становится временем внутренней перестройки. "Шестерка Мечей" говорит об освобождении от старых обязательств и переосмыслении жизни. Это тот год, когда вы почувствуете: нынешнее пространство больше не соответствует вашим потребностям. Изменения в работе, новые форматы деятельности, новые горизонты и стремление к свободе могут привести к переезду. И это не импульсивный шаг, а продуманное решение, которое будет вызревать в течение года. Оно поможет снять груз прошлого и начать новую главу.

Стрелец — карта Таро "Туз Жезлов"

Для вас новый 2026 год будет чрезвычайно активным и насыщенным на события. Перемены возможны как в карьере, так и в личной жизни. Там, где старые связи потеряют актуальность, появятся новые возможности, и многие из них связаны с новыми городами или новыми странами. Желание путешествовать, учиться, открывать мир в 2026 году усиливается настолько, что переезд становится логическим продолжением этого внутреннего порыва. "Туз Жезлов" подчеркивает: смена места жизни — это не бегство, а путь к росту, свободе и реализации идей.

гороскоп Астрология знаки Зодиака переезд карты Таро 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
