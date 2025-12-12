Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро-прогноз на 2026 год для Овна — что станет главным уроком

Таро-прогноз на 2026 год для Овна — что станет главным уроком

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 04:40
Гороскоп Таро на 2026 год для Овна — что ждет в любви, карьере и финансах
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро мы встретим новый 2026 год. Он не будет спокойным и принесет немало изменений, вызовов и неожиданностей. А Овнам карты Таро пророчат события, которые станут переломными. Вас ждет время, когда надо будет не только действовать, но и слышать себя, ловить знаки и не бояться остановиться, чтобы восстановить силы.

Новини.LIVE со ссылкой на Herzindagi рассказывает, каким будет 2026 год для Овнов и что ждать в сферах финансов, карьеры, любви и здоровья.

Реклама
Читайте также:

Таро-прогноз для Овнов — общая характеристика года

Расклад карт Таро на 2026 год:

  • "Башня";
  • "Двойка Пентаклей";
  • "Колесо Фортуны";
  • "Колесница";
  • "Тройка Жезлов";
  • "Влюбленные (перевернутая)";
  • "Отшельник".

2026 год для вас начнется с мощного толчка вперед. Таро говорят о необходимости принимать тяжелые финансовые решения, что может вызвать напряжение. В то же время обещают, что уже в первой половине года откроется путь к ясности и благоприятным событиям. Вы сможете двигаться к своей цели уверенно.

"Тройка Жезлов" указывает на расширение перспектив и новые горизонты. В отношениях и семейных делах возможны моменты непонимания, о чем предупреждают "Влюбленные" в перевернутом положении. К концу года может появиться усталость, но возможна и глубокая внутренняя перезагрузка, которая вернет вам силы и мудрость.

 

Таро-прогноз для Овнів — загальна характеристика року
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Финансовый Таро-прогноз на 2026 год для Овнов

Расклад карт Таро:

  • "Императрица";
  • "Десятка Пентаклей";
  • "Туз Пентаклей";
  • "Правосудие";
  • "Пятерка Пентаклей".

Таро обещают Овну сильный старт. "Императрица" и "Десятка Пентаклей" говорят о стабильной прибыли, возврате ресурсов и ощущении защищенности. "Туз Пентаклей" обещает возможности для новых заработков, инвестиций или выгодных сделок. "Правосудие" говорит о том, что у вас появится возможность получить обратно задолженные средства или урегулировать финансовые вопросы законным путем.

Однако в середине года "Пятерка Пентаклей" предупреждает о риске крупных трат или неудачных покупок. Вам стоит избегать импульсивных решений и не смешивать эмоции с деньгами. Конец года принесет финансовый рост тем, кто сумеет дисциплинировать себя.

Гороскоп Таро на 2026 год — что ждет Овнов в карьере

Расклад карт Таро на карьеру Овнов:

  • "Император";
  • "Маг";
  • "Рыцарь Жезлов";
  • "Мир";
  • "Дьявол" (перевернутая);
  • "Туз Жезлов";
  • "Солнце".

2026 год станет для вас чрезвычайно удачным в сфере карьеры. "Император" и "Маг" говорят о лидерских качествах, уверенности, стратегическом мышлении. "Рыцарь Жезлов" намекает, что начало года принесет быстрое движение, новые роли, обновление обязанностей и проектов.

"Мир" говорит о возможностях для смены места работы, переезда, международных контактов в период весна-лето. Осенью "Дьявол" в перевернутой позиции предупреждает о конфликтах, перенапряжении или чрезмерных амбициях. Однако финал года сияет энергиями "Туза Жезлов" и "Солнца": это знак победы, наград, успешного старта бизнеса или признания ваших заслуг.

 

Гороскоп Таро на 2026 рік — що чекає Овнів у кар'єрі
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Любовный Таро-гороскоп на 2026 год для Овнов

Расклад карт Таро на любовь:

  • "Луна";
  • "Звезда";
  • "Солнце";
  • "Жрица";
  • "Повешенный";
  • "Влюбленные" (перевернутая);
  • "Десятка Пентаклей".

Любовь в 2026 году будет насыщенной и глубокой. Возможны периоды мечтательности, поисков правды, сомнений. Начало года способствует примирению, теплу, новым чувствам и восстановлению духовной близости. "Жрица" подсказывает: вы будете по-новому выстраивать ваши границы и понимание того, что вам нужно от отношений.

В середине года "Повешенный" говорит о паузе, временном отдалении или необходимости переосмысления. Но финал года обещает зрелые решения, гармонию, умение слышать друг друга и укрепление союза.

Гороскоп Таро на 2026 год — каким будет здоровье Овнов

Расклад карт Таро:

  • "Башня";
  • "Отшельник";
  • "Умеренность";
  • "Десятка Кубков";
  • "Сила";
  • "Шестерка Пентаклей";
  • "Четверка Мечей".

Первая половина года может принести нагрузку из-за нестабильности в сфере финансов. "Башня" предупреждает о перенапряжении, головных болях, эмоциональных всплесках. Стоит внимательно следить за режимом, отдыхом и психоэмоциональным состоянием.

Карты "Умеренность" и "Десятка Кубков" советуют поддерживать баланс между телом и эмоциями, а также обращать внимание на питание и семейную гармонию — это поможет сохранить энергию и спокойствие. В конце года "Отшельник" символизирует потребность в восстановлении. Вам понадобится тишина, пространство и забота о себе.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака безумно влюбятся в 2026 году.

Каким знакам Зодиака 2026 год принесет финансовый успех.

Каким знакам Зодиака предстоит переезд в 2026 году.

гороскоп прогнозы овен знаки Зодиака карты Таро 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации