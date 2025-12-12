Гороскоп Таро на 2026 год для Овна — что ждет в любви, карьере и финансах

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро мы встретим новый 2026 год. Он не будет спокойным и принесет немало изменений, вызовов и неожиданностей. А Овнам карты Таро пророчат события, которые станут переломными. Вас ждет время, когда надо будет не только действовать, но и слышать себя, ловить знаки и не бояться остановиться, чтобы восстановить силы.

каким будет 2026 год для Овнов и что ждать в сферах финансов, карьеры, любви и здоровья.

Таро-прогноз для Овнов — общая характеристика года

Расклад карт Таро на 2026 год:

"Башня";

"Двойка Пентаклей";

"Колесо Фортуны";

"Колесница";

"Тройка Жезлов";

"Влюбленные (перевернутая)";

"Отшельник".

2026 год для вас начнется с мощного толчка вперед. Таро говорят о необходимости принимать тяжелые финансовые решения, что может вызвать напряжение. В то же время обещают, что уже в первой половине года откроется путь к ясности и благоприятным событиям. Вы сможете двигаться к своей цели уверенно.

"Тройка Жезлов" указывает на расширение перспектив и новые горизонты. В отношениях и семейных делах возможны моменты непонимания, о чем предупреждают "Влюбленные" в перевернутом положении. К концу года может появиться усталость, но возможна и глубокая внутренняя перезагрузка, которая вернет вам силы и мудрость.

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Финансовый Таро-прогноз на 2026 год для Овнов

Расклад карт Таро:

"Императрица";

"Десятка Пентаклей";

"Туз Пентаклей";

"Правосудие";

"Пятерка Пентаклей".

Таро обещают Овну сильный старт. "Императрица" и "Десятка Пентаклей" говорят о стабильной прибыли, возврате ресурсов и ощущении защищенности. "Туз Пентаклей" обещает возможности для новых заработков, инвестиций или выгодных сделок. "Правосудие" говорит о том, что у вас появится возможность получить обратно задолженные средства или урегулировать финансовые вопросы законным путем.

Однако в середине года "Пятерка Пентаклей" предупреждает о риске крупных трат или неудачных покупок. Вам стоит избегать импульсивных решений и не смешивать эмоции с деньгами. Конец года принесет финансовый рост тем, кто сумеет дисциплинировать себя.

Гороскоп Таро на 2026 год — что ждет Овнов в карьере

Расклад карт Таро на карьеру Овнов:

"Император";

"Маг";

"Рыцарь Жезлов";

"Мир";

"Дьявол" (перевернутая);

"Туз Жезлов";

"Солнце".

2026 год станет для вас чрезвычайно удачным в сфере карьеры. "Император" и "Маг" говорят о лидерских качествах, уверенности, стратегическом мышлении. "Рыцарь Жезлов" намекает, что начало года принесет быстрое движение, новые роли, обновление обязанностей и проектов.

"Мир" говорит о возможностях для смены места работы, переезда, международных контактов в период весна-лето. Осенью "Дьявол" в перевернутой позиции предупреждает о конфликтах, перенапряжении или чрезмерных амбициях. Однако финал года сияет энергиями "Туза Жезлов" и "Солнца": это знак победы, наград, успешного старта бизнеса или признания ваших заслуг.

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Любовный Таро-гороскоп на 2026 год для Овнов

Расклад карт Таро на любовь:

"Луна";

"Звезда";

"Солнце";

"Жрица";

"Повешенный";

"Влюбленные" (перевернутая);

"Десятка Пентаклей".

Любовь в 2026 году будет насыщенной и глубокой. Возможны периоды мечтательности, поисков правды, сомнений. Начало года способствует примирению, теплу, новым чувствам и восстановлению духовной близости. "Жрица" подсказывает: вы будете по-новому выстраивать ваши границы и понимание того, что вам нужно от отношений.

В середине года "Повешенный" говорит о паузе, временном отдалении или необходимости переосмысления. Но финал года обещает зрелые решения, гармонию, умение слышать друг друга и укрепление союза.

Гороскоп Таро на 2026 год — каким будет здоровье Овнов

Расклад карт Таро:

"Башня";

"Отшельник";

"Умеренность";

"Десятка Кубков";

"Сила";

"Шестерка Пентаклей";

"Четверка Мечей".

Первая половина года может принести нагрузку из-за нестабильности в сфере финансов. "Башня" предупреждает о перенапряжении, головных болях, эмоциональных всплесках. Стоит внимательно следить за режимом, отдыхом и психоэмоциональным состоянием.

Карты "Умеренность" и "Десятка Кубков" советуют поддерживать баланс между телом и эмоциями, а также обращать внимание на питание и семейную гармонию — это поможет сохранить энергию и спокойствие. В конце года "Отшельник" символизирует потребность в восстановлении. Вам понадобится тишина, пространство и забота о себе.

