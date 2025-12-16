Відео
Головна Свята Таро-прогноз на 2026 рік для Близнюків — які несподіванки чекати

Таро-прогноз на 2026 рік для Близнюків — які несподіванки чекати

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:43
Гороскоп Таро на 2026 рік для Близнюків — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Новий 2026 рік для Близнюків точно не буде тихим або передбачуваним. Карти Таро віщують, що рік змусить вас уважніше подивитися на свої рішення, стосунки та фінансові звички. А деякі події можуть здатися складними, проте саме вони ведуть до важливого успіху.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким буде 2026 рік для Близнюків та яких сюрпризів очікувати.

Читайте також:
Головна карта Таро року для Близнюків — "Шістка Жезлів"

Ця карта, що вам випала, є символом успіху та заслуженої перемоги. Але водночас вона говорить, що нагорода чекає лише на тих, хто діє чесно та не зраджує власним принципам.

Ваша планета-покровитель Меркурій на початку року перебуватиме у Козерозі, а отже початок року задає серйозний робочий тон. Вам доведеться брати на себе відповідальність, наводити лад у фінансах і кар'єрі, не сподіваючись на миттєве задоволення. Також впродовж року Меркурій тричі рухатиметься ретроградно, що стане періодами переосмислення, виправлення помилок і перегляду планів.

 

Головна карта Таро року для Близнюків — "Шістка Жезлів"
Карта Таро "Шістка Жезлів". Фото: 123RF
Січень — карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

На початку року ви будете зосереджені на фінансах і внутрішній впевненості. Але напруга, пов'язана з минулими труднощами, поступово слабшає. Січень підходить для планування фінансів, витрат, вкладень, роботи з боргами і цілями на рік. Карта місяця говорить, що зміна мислення стане ключем до стабільності.

Лютий — карта Таро "Четвірка Мечів"

Після активного старту варто сповільнитися. Лютий — місяць відновлення, стабільного ритму й аналізу того, що вже працює. Ретроградний Меркурій наприкінці місяця підштовхує до переосмислення планів і уваги до особистого життя.

Березень — карта Таро "П'ятірка Мечів" (перевернута)

Березень приносить вам усвідомлення цінності здорових стосунків. Саме у цей період ви вчитиметеся довіряти собі, чути інших і закривати давні конфлікти. Весняне рівнодення відкриває період оновлення та ясності.

Квітень — карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Це місяць емоційного зцілення. Ви можете по-іншому подивитися на людей поруч, відпустити образи та повернути собі внутрішню рівновагу.

Травень — карта Таро "Сімка Мечів"

"Сімка Мечів" говорить про місяць обережності й стратегії. Не всі плани варто озвучувати, не кожному — довіряти. Зосередженість і розсудливість допоможуть уникнути помилок.

Червень — карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Це буде час нового внутрішнього циклу, коли ви ясно бачитимете, що вас не влаштовує, і отримаєте мотивацію це змінити. Ретроградний Меркурій наприкінці місяця застерігає від повернення до старих моделей поведінки.

Липень — карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

Липень перевірить ваше терпіння. Можливе відчуття застою, але карта місяця наголошує, що воно тимчасове. Аналіз помилок і корекція курсу допоможуть побачити прогрес і відновити віру в результат.

Серпень — карта Таро "Двійка Пентаклів"

Місяць адаптації до нової ролі та обов'язків. У серпні варто перебудувати графік, звички й змінити пріорітети. Тоді наступні місяці будуть більш стабільні та спокійні. 

Вересень — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

У вересні ви зможете побачити, де є прогалини, щоб зміцнити слабкі місця. Це час дисципліни, турботи про безпеку й порядок у справах.

Жовтень — карта Таро "Лицар Кубків"

Ретроградний Меркурій спонукає заглянути всередину себе. Жовтень відкриває простір для творчості, романтики та глибших почуттів.

Листопад — карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

Після завершення ретроградного періоду важливо не поспішати з рішеннями. Листопадова повня допоможе прояснити наміри. Водночас варто приділити особливу увагу здоров'ю.

Грудень — карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Кінець року закликає берегти сили. Ви навчилися цінувати свій час, ресурси та межі. 2026 рік завершується відчуттям більшого контролю над життям і готовністю до нового етапу. 

Також зі своїми Таро-прогнозами можуть вже ознайомитися:

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку Близнюки карти Таро 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
