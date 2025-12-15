Гороскоп Таро на 2026 рік для Тельця — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Таро гороскоп на 2026 рік віщує Тельцям рік стосунків. Цей період буде сприятливий для відновлення спілкування, налагоджування контактів та нових знайомств. Ваша карта року – "Трійка Мечів" (перевернута) вказує на потенційне примирення з кимось із минулого. Також цей час варто використати для пошуку життєвої мети. Події складатимуться так, що ви поступово почнете інакше дивитися на себе, свої бажання та стосунки з людьми.

Січень — карта Таро "Сонце"

Перший місяць року приносить вам радість і оптимізм. "Сонце" говорить про позитивні зміни та новий погляд на власне життя. Це час, коли варто сфокусуватися на власному щасті та дозволити собі робити те, що приносить задоволення. Створіть список бажань, цілей, встановіть дати, до яких ви сподіваєтеся виконати кожен пункт. Те, що заплановано, обов'язково буде реалізовано.

Лютий — карта Таро "Десятка Кубків"

Лютий принесе тепло у стосунки та зміцнить сімейні зв'язки. "Десятка Кубків" символізує гармонію в колі близьких та друзів. Також це буде період сприятливий для знайомств. Таро радять більше приділяти часу людям, які надихають, і уникати тих, хто створює напругу.

Березень — карта Таро "Сімка Мечів"

Березень вчить обережності у спілкуванні. "Сімка Мечів" нагадує про важливість встановлення меж і вибору надійних друзів. Не варто ділитися інформацією з тими, кому ви не довіряєте.

Квітень — карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

У квітні можна відчути розгубленість і втрату концентрації. "Двійка Жезлів" у перевернутому вигляді радить зупинитися та переоцінити цілі на 2026 рік. Це період самовдосконалення. Важливо діяти свідомо та не поспішати з рішеннями.

Травень — карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Травень відкриває нові сторони у коханні та емоційній сфері. Таро нагадують, що матеріальні успіхи не замінюють внутрішнього задоволення. Це час працювати над стосунками, самоповагою та усвідомленням того, що робить вас щасливими.

Червень — карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Червень приносить відчуття успіху після труднощів. "Дев'ятка Жезлів" символізує зміцнення стосунків та активну роботу над ними. Ви можете більше приділяти уваги близьким. Також це сприятливий час для романтичних побачень та знайомств. Спілкування стає ключем до досягнення гармонії.

Липень — карта Таро "Король Кубків"

"Король Кубків" говорить про емоційну зрілість. Це місяць, коли ваші дії та слова узгоджуються, і всі близькі вам люди це помічають. У липні результати ваших зусиль нарешті стають відчутними в тому, що для вас справді важливо: у стані здоров'я, щоденних звичках, сімейному розпорядку, а також у тому, які емоції вам дарують близькі стосунки й дружба.

Серпень — карта Таро "Паж Кубків"

Серпень — місяць творчості та відкриття серця. "Паж Кубків" закликає до експериментів у коханні та самовираженні. Варто виділити час на нові емоційні досвіди та відпочинок від роботи. Це період інтуїції, натхнення і легкості у спілкуванні.

Вересень — карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Перший місяць осені може випробувати ваше терпіння. "Колісниця" у перевернутому положенні підказує пригальмувати, оцінити пріоритети та зберігати баланс між життям і роботою. Не карайте себе, а дозвольте маленькі слабкості. Уважність до власних потреб допоможуть уникнути стресу.

Жовтень — карта Таро "Шістка Жезлів" (перевернута)

Жовтень вимагає внутрішньої роботи. "Шістка Жезлів" у перевернутому положенні показує потребу у відновленні стосунків та глибокій саморефлексії. Цей період підходить для перегляду минулих рішень і зцілення емоційних ран.

Листопад — карта Таро П'ятірка Мечів (перевернута)

Карта місяця говорить про подолання минулих конфліктів та самопрощення. У листопаді вам надзвичайно важливо залагодити конфлікти, пробачити та зробити внутрішній аналіз. Самоусвідомлення допоможе підготувати ґрунт для гармонійних стосунків у майбутньому.

Грудень — карта Таро "Закохані" (перевернута)

Грудень приносить відчуття завершеності. "Закохані" у перевернутому положенні символізують внутрішнє прийняття того, що у вашому житті вже існує. Це час спокою, розуміння та стабільності у стосунках. Ви зможете насолоджуватися результатами року без зайвої напруги.

