Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро-прогноз на 2026 год для Тельца — к каким вызовам готовиться

Таро-прогноз на 2026 год для Тельца — к каким вызовам готовиться

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:43
Гороскоп Таро на 2026 год для Тельца — что ждет в любви, карьере и финансах
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Таро гороскоп на 2026 год предвещает Тельцам год отношений. Этот период будет благоприятен для возобновления общения, налаживания контактов и новых знакомств. Ваша карта года — "Тройка Мечей" (перевернутая) указывает на потенциальное примирение с кем-то из прошлого. Также это время стоит использовать для поиска жизненной цели. События будут складываться так, что вы постепенно начнете иначе смотреть на себя, свои желания и отношения с людьми.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким будет 2026 год для Тельцов.

Реклама
Читайте также:
Январь — карта Таро "Солнце"

Первый месяц года приносит вам радость и оптимизм. "Солнце" говорит о позитивных изменениях и новом взгляде на собственную жизнь. Это время, когда стоит сфокусироваться на собственном счастье и позволить себе делать то, что приносит удовольствие. Создайте список желаний, целей, установите даты, к которым вы надеетесь выполнить каждый пункт. То, что запланировано, обязательно будет реализовано.

Февраль — карта Таро "Десятка Кубков"

Февраль принесет тепло в отношения и укрепит семейные связи. "Десятка Кубков" символизирует гармонию в кругу близких и друзей. Также это будет период благоприятный для знакомств. Таро советуют больше уделять времени людям, которые вдохновляют, и избегать тех, кто создает напряжение.

Март — карта Таро "Семерка Мечей"

Март учит осторожности в общении. "Семерка Мечей" напоминает о важности установления границ и выбора надежных друзей. Не стоит делиться информацией с теми, кому вы не доверяете.

Апрель — карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

В апреле можно почувствовать растерянность и потерю концентрации. "Двойка Жезлов" в перевернутом виде советует остановиться и переоценить цели на 2026 год. Это период самосовершенствования. Важно действовать осознанно и не спешить с решениями.

Май — карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Май открывает новые стороны в любви и эмоциональной сфере. Таро напоминают, что материальные успехи не заменяют внутреннего удовлетворения. Это время работать над отношениями, самоуважением и осознанием того, что делает вас счастливыми.

Июнь — карта Таро "Девятка Жезлов"

Июнь приносит ощущение успеха после трудностей. "Девятка Жезлов" символизирует укрепление отношений и активную работу над ними. Вы можете больше уделять внимания близким. Также это благоприятное время для романтических свиданий и знакомств. Общение становится ключом к достижению гармонии.

Июль — карта Таро "Король Кубков"

"Король Кубков" говорит об эмоциональной зрелости. Это месяц, когда ваши действия и слова согласуются, и все близкие вам люди это замечают. В июле результаты ваших усилий наконец становятся ощутимыми в том, что для вас действительно важно: в состоянии здоровья, ежедневных привычках, семейном распорядке, а также в том, какие эмоции вам дарят близкие отношения и дружба.

Август — карта Таро "Паж Кубков"

Август — месяц творчества и открытия сердца. "Паж Кубков" призывает к экспериментам в любви и самовыражении. Стоит выделить время на новые эмоциональные опыты и отдых от работы. Это период интуиции, вдохновения и легкости в общении.

Сентябрь — карта Таро "Колесница" (перевернутая)

Первый месяц осени может испытать ваше терпение. "Колесница" в перевернутом положении подсказывает притормозить, оценить приоритеты и сохранять баланс между жизнью и работой. Не наказывайте себя, а позвольте маленькие слабости. Внимательность к собственным потребностям помогут избежать стресса.

Октябрь — карта Таро "Шестерка Жезлов" (перевернутая)

Октябрь требует внутренней работы. "Шестерка Жезлов" в перевернутом положении показывает потребность в восстановлении отношений и глубокой саморефлексии. Этот период подходит для пересмотра прошлых решений и исцеления эмоциональных ран.

Ноябрь — карта Таро Пятерка Мечей (перевернутая)

Карта месяца говорит о преодолении прошлых конфликтов и самопрощении. В ноябре вам чрезвычайно важно уладить конфликты, простить и сделать внутренний анализ. Самоосознание поможет подготовить почву для гармоничных отношений в будущем.

Декабрь — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Декабрь приносит ощущение завершенности. "Влюбленные" в перевернутом положении символизируют внутреннее принятие того, что в вашей жизни уже существует. Это время спокойствия, понимания и стабильности в отношениях. Вы сможете наслаждаться результатами года без лишнего напряжения.

Также со своим Таро-прогнозом могут ознакомиться Овны.

гороскоп Астрология знаки Зодиака Телец карты Таро 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации