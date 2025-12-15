Гороскоп Таро на 2026 год для Тельца — что ждет в любви, карьере и финансах

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Таро гороскоп на 2026 год предвещает Тельцам год отношений. Этот период будет благоприятен для возобновления общения, налаживания контактов и новых знакомств. Ваша карта года — "Тройка Мечей" (перевернутая) указывает на потенциальное примирение с кем-то из прошлого. Также это время стоит использовать для поиска жизненной цели. События будут складываться так, что вы постепенно начнете иначе смотреть на себя, свои желания и отношения с людьми.

Январь — карта Таро "Солнце"

Первый месяц года приносит вам радость и оптимизм. "Солнце" говорит о позитивных изменениях и новом взгляде на собственную жизнь. Это время, когда стоит сфокусироваться на собственном счастье и позволить себе делать то, что приносит удовольствие. Создайте список желаний, целей, установите даты, к которым вы надеетесь выполнить каждый пункт. То, что запланировано, обязательно будет реализовано.

Февраль — карта Таро "Десятка Кубков"

Февраль принесет тепло в отношения и укрепит семейные связи. "Десятка Кубков" символизирует гармонию в кругу близких и друзей. Также это будет период благоприятный для знакомств. Таро советуют больше уделять времени людям, которые вдохновляют, и избегать тех, кто создает напряжение.

Март — карта Таро "Семерка Мечей"

Март учит осторожности в общении. "Семерка Мечей" напоминает о важности установления границ и выбора надежных друзей. Не стоит делиться информацией с теми, кому вы не доверяете.

Апрель — карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

В апреле можно почувствовать растерянность и потерю концентрации. "Двойка Жезлов" в перевернутом виде советует остановиться и переоценить цели на 2026 год. Это период самосовершенствования. Важно действовать осознанно и не спешить с решениями.

Май — карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Май открывает новые стороны в любви и эмоциональной сфере. Таро напоминают, что материальные успехи не заменяют внутреннего удовлетворения. Это время работать над отношениями, самоуважением и осознанием того, что делает вас счастливыми.

Июнь — карта Таро "Девятка Жезлов"

Июнь приносит ощущение успеха после трудностей. "Девятка Жезлов" символизирует укрепление отношений и активную работу над ними. Вы можете больше уделять внимания близким. Также это благоприятное время для романтических свиданий и знакомств. Общение становится ключом к достижению гармонии.

Июль — карта Таро "Король Кубков"

"Король Кубков" говорит об эмоциональной зрелости. Это месяц, когда ваши действия и слова согласуются, и все близкие вам люди это замечают. В июле результаты ваших усилий наконец становятся ощутимыми в том, что для вас действительно важно: в состоянии здоровья, ежедневных привычках, семейном распорядке, а также в том, какие эмоции вам дарят близкие отношения и дружба.

Август — карта Таро "Паж Кубков"

Август — месяц творчества и открытия сердца. "Паж Кубков" призывает к экспериментам в любви и самовыражении. Стоит выделить время на новые эмоциональные опыты и отдых от работы. Это период интуиции, вдохновения и легкости в общении.

Сентябрь — карта Таро "Колесница" (перевернутая)

Первый месяц осени может испытать ваше терпение. "Колесница" в перевернутом положении подсказывает притормозить, оценить приоритеты и сохранять баланс между жизнью и работой. Не наказывайте себя, а позвольте маленькие слабости. Внимательность к собственным потребностям помогут избежать стресса.

Октябрь — карта Таро "Шестерка Жезлов" (перевернутая)

Октябрь требует внутренней работы. "Шестерка Жезлов" в перевернутом положении показывает потребность в восстановлении отношений и глубокой саморефлексии. Этот период подходит для пересмотра прошлых решений и исцеления эмоциональных ран.

Ноябрь — карта Таро Пятерка Мечей (перевернутая)

Карта месяца говорит о преодолении прошлых конфликтов и самопрощении. В ноябре вам чрезвычайно важно уладить конфликты, простить и сделать внутренний анализ. Самоосознание поможет подготовить почву для гармоничных отношений в будущем.

Декабрь — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Декабрь приносит ощущение завершенности. "Влюбленные" в перевернутом положении символизируют внутреннее принятие того, что в вашей жизни уже существует. Это время спокойствия, понимания и стабильности в отношениях. Вы сможете наслаждаться результатами года без лишнего напряжения.

