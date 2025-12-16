Гороскоп Таро на 2026 год для Близнецов — что ждет в любви, карьере и финансах

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2026 год для Близнецов точно не будет тихим или предсказуемым. Карты Таро предвещают, что год заставит вас внимательнее посмотреть на свои решения, отношения и финансовые привычки. А некоторые события могут показаться сложными, однако именно они ведут к важному успеху.

Главная карта Таро года для Близнецов — "Шестерка Жезлов"

Эта карта, которая вам выпала, является символом успеха и заслуженной победы. Но в то же время она говорит, что награда ждет только тех, кто действует честно и не изменяет собственным принципам.

Ваша планета-покровитель Меркурий в начале года будет находиться в Козероге, а значит начало года задает серьезный рабочий тон. Вам придется брать на себя ответственность, наводить порядок в финансах и карьере, не надеясь на мгновенное удовлетворение. Также в течение года Меркурий трижды будет двигаться ретроградно, что станет периодами переосмысления, исправления ошибок и пересмотра планов.

Январь — карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

В начале года вы будете сосредоточены на финансах и внутренней уверенности. Но напряжение, связанное с прошлыми трудностями, постепенно ослабевает. Январь подходит для планирования финансов, расходов, вложений, работы с долгами и целями на год. Карта месяца говорит, что изменение мышления станет ключом к стабильности.

Февраль — карта Таро "Четверка Мечей"

После активного старта стоит замедлиться. Февраль — месяц восстановления, стабильного ритма и анализа того, что уже работает. Ретроградный Меркурий в конце месяца подталкивает к переосмыслению планов и вниманию к личной жизни.

Март — карта Таро "Пятерка Мечей" (перевернутая)

Март приносит вам осознание ценности здоровых отношений. Именно в этот период вы будете учиться доверять себе, слышать других и закрывать давние конфликты. Весеннее равноденствие открывает период обновления и ясности.

Апрель — карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Это месяц эмоционального исцеления. Вы можете по-другому посмотреть на людей рядом, отпустить обиды и вернуть себе внутреннее равновесие.

Май — карта Таро "Семерка Мечей"

"Семерка Мечей" говорит о месяце осторожности и стратегии. Не все планы стоит озвучивать, не каждому — доверять. Сосредоточенность и рассудительность помогут избежать ошибок.

Июнь — карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Это будет время нового внутреннего цикла, когда вы будете ясно видеть, что вас не устраивает, и получите мотивацию это изменить. Ретроградный Меркурий в конце месяца предостерегает от возвращения к старым моделям поведения.

Июль — карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Июль проверит ваше терпение. Возможно ощущение застоя, но карта месяца отмечает, что оно временное. Анализ ошибок и коррекция курса помогут увидеть прогресс и восстановить веру в результат.

Август — карта Таро "Двойка Пентаклей"

Месяц адаптации к новой роли и обязанностям. В августе стоит перестроить график, привычки и сменить приоритеты. Тогда последующие месяцы будут более стабильные и спокойные.

Сентябрь — карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

В сентябре вы сможете увидеть, где есть пробелы, чтобы укрепить слабые места. Это время дисциплины, заботы о безопасности и порядке в делах.

Октябрь — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Ретроградный Меркурий побуждает заглянуть внутрь себя. Октябрь открывает простор для творчества, романтики и более глубоких чувств.

Ноябрь — карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

После завершения ретроградного периода важно не спешить с решениями. Ноябрьское полнолуние поможет прояснить намерения. В то же время стоит уделить особое внимание здоровью.

Декабрь — карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)

Конец года призывает беречь силы. Вы научились ценить свое время, ресурсы и границы. 2026 год завершается ощущением большего контроля над жизнью и готовностью к новому этапу.

