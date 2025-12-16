Какие знаки Зодиака достигнут большой цели до конца этой недели — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Неделя с 16 по 21 декабря несет мощную энергию, что поможет нескольким знакам Зодиака отбросить сомнения и достичь результатов в важных делах. По предсказаниям карт Таро, для этих избранных наступил момент завершения и внутренней победы.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака удастся достичь своих целей с 16 по 21 декабря.

Телец — карта Таро "Девятка Жезлов"

Карта, что вам выпала, отмечает, сейчас останавливаться — самая большая ошибка. Вы вкладывали в свое дело много сил, времени и эмоций и сейчас наступил последний этап. До конца этой недели вы достигнете результатов, если сохраните свои личные границы и не позволите посторонним отвлекать вас.

Овен — карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Этот аркан указывает, что вы наконец выходите из цикла привычек, решений или соблазнов, которые ранее сдерживали ваше развитие. То, что когда-то казалось привлекательным или необходимым, больше не будет иметь над вами власти. К концу недели вы можете сделать важный шаг или окончательно закрепить решение, которое приведет к долгожданному результату. Таро подсказывают: осознанность и дисциплина станут вашим ключом к большой цели.

Дева — карта Таро "Семерка Кубков"

Вам придется на этой неделе сделать выбор. Вариантов может быть много, но не все они реальны или полезны в долгосрочной перспективе. "Семерка Кубков" говорит, что важно не распыляться. Ваш шанс достичь большой цели напрямую зависит от ясности мышления и сосредоточенности.

