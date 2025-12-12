Какие знаки Зодиака сыграют свадьбу в 2026 году — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Уже скоро мы встретим 2026 год. Каждый из нас ожидает, что новый период принесет в жизнь положительные изменения: удастся избавиться от проблем, осуществить давние мечты, достичь новых высот. Но некоторые из нас даже не подозревают, что этот год станет новым этапом в жизни. По предсказанию карт Таро, три знака Зодиака имеют высокие шансы услышать свадебные колокола.

Новини.LIVE со ссылкой на WeMystic рассказывает, какие знаки Зодиака уже в 2026 году сыграют свадьбу и создадут крепкую семью.

Рыбы — карта Таро "Двойка Пентаклей"

2026 год станет временем, когда вы начнете действовать увереннее, а мечты начнут приобретать четкие контуры. Венера, которая будет находиться в Рыбах в феврале и марте, подарит вам особый магнетизм и привлекательность. Вы наконец откроетесь искренним чувствам. Все это создаст благоприятные предпосылки для серьезных решений в отношениях. Лунное затмение в Рыбах осенью символически завершит старые эмоциональные программы, впустив в жизнь новое. Поэтому, осень — это именно то время, когда разговор о совместном будущем, признание и свадьба могут стать реальностью.

Скорпион — карта Таро "Звезда"

Скорпионы имеют одну из самых высоких вероятностей жениться. Ваш 2026 год управляется Марсом, что усиливает решимость действовать. Вы будете переживать в будущем году процесс обновления, освобождение от старых привязок. Появится шанс кардинально изменить взгляды на отношения и любовь. Венера в Тельце в марте-апреле принесет стабильность, когда планета перейдет в знак Рака (май-июнь) вы с головой окунетесь в романтику. А самым ярким периодом для вас станет осень — момент, когда Венера войдет в ваш знак, Именно это время может стать поворотным: решение официально объединить судьбы, предложение руки и сердца, планирование свадьбы, которая станет началом новой жизни.

Рак — карта Таро "Звезда"

Новый 2026 год подарит вам шанс избавиться от страхов и получить уверенность в собственных силах, в своем будущем. В сфере любви вы пройдете долгий путь от влюбленности, романтики, нежности до серьезных намерений. Венера в Раке весной и летом сделает отношения теплее, создаст ощущение дома и поддержки. Это и есть та почва, на которой рождаются семьи. Ваша любовь станет зрелой, сознательной и построенной на взаимности. Именно осень станет тем самым особым моментом, когда вы обменяетесь обетами со своей второй половинкой.

