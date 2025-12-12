Які знаки Зодіаку зіграють весілля у 2026 році — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Вже скоро ми зустрінемо 2026 рік. Кожен з нас очікує, що новий період принесе у життя позитивні зміни: вдасться позбутися проблем, здійснити давні мрії, досягнути нових висот. Але дехто з нас навіть не підозрює, що цей рік стане новим етапом у житті. За віщуванням карт Таро, три знаки Зодіаку мають високі шанси почути весільні дзвони.

Новини.LIVE з посиланням на WeMystic розповідає, які знаки Зодіаку вже у 2026 році зіграють весілля та створять міцну родину.

Риби — карта Таро "Двійка Пентаклів"

2026 рік стане часом, коли ви почнете діяти впевненіше, а мрії почнуть набувати чітких контурів. Венера, яка перебуватиме у Рибах в лютому та березні, подарує вам особливий магнетизм та привабливість. Ви нарешті відкриєтесь щирим почуттям. Усе це створить сприятливі передумови для серйозних рішень у стосунках. Місячне затемнення у Рибах восени символічно завершить старі емоційні програми, впустивши у життя нове. Тож, осінь — це саме той час, коли розмова про спільне майбутнє, освідчення та весілля можуть стати реальністю.

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Скорпіони мають одну з найвищих ймовірностей одружитися. Ваш 2026 рік управляється Марсом, що посилює рішучість діяти. Ви переживатимете у майбутньому році процес оновлення, звільнення від старих прив'язок. З'явиться шанс кардинально змінити погляди на стосунки та кохання. Венера у Тельці у березні-квітні принесе стабільність, коли планета перейде у знак Рака (травень-червень) ви з головою пірнете у романтику. А найяскравішим періодом для вас стане осінь — момент, коли Венера увійде у ваш знак, Саме цей час може стати поворотним: рішення офіційно об'єднати долі, пропозиція руки і серця, планування весілля, яке стане початком нового життя.

Рак — карта Таро "Зірка"

Новий 2026 рік подарує вам шанс позбутися від страхів та отримати впевненість у власних силах, у своєму майбутньому. У сфері кохання ви пройдете довгий шлях від закоханості, романтики, ніжності до серйозних намірів. Венера у Раку навесні та влітку зробить стосунки теплішими, створить відчуття дому та підтримки. Це і є той ґрунт, на якому народжуються сім'ї. Ваше кохання стане зрілим, свідомим і побудованим на взаємності. Саме осінь стане тим самим особливим моментом, коли ви обміняєтесь обітницями зі своєю другою половинкою.

