Гороскоп Таро на 2026 рік для Лева — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Новий 2026 рік для Левів буде непростим, сповненим як випробувань, так і сюрпризів. Містичні карти Таро говорять, що життя перевірятиме вас на витривалість та готовність приймати рішення без ілюзій. Але кожен виклик може стати сходинкою, що приведе вас до тріумфу.

Яким же буде 2026 рік для Лева, до яких сюрпризів та викликів готуватися, розповіла відома тарологиня Анжела Перл.

Січень — карта Таро "Четвірка Мечів"

Початок року не для різких стартів. Вам варто відпочити та відновити сили. Турбота про здоров'я як фізичне, так і ментальне, допоможе набратися енергії на увесь рік. Для когось це відпустка, для когось — обстеження або лікування.

Лютий — карта Таро "Десятка Жезлів"

Лютий принесе вам перші великі навантаження. Ви можете брати на себе більше, ніж планували, але ця праця не марна. Цей місяць доведе, що ви здатні витримати тиск.

Березень — карти Таро "Сімка Жезлів" та "Вісімка Жезлів"

Темп не знижується. Можливі публічні виступи, іспити, юридичні питання, активні поїздки або відрядження. Березень насичений подіями та вимагає швидких рішень і внутрішньої стійкості.

Квітень — карти Таро "Дев'ятка Мечів" та "Відлюдник"

Перша карта говорить про кульмінацію, коли треба буде ухвалити серйозне рішення. Думки не дають спокою, можливі безсонні ночі або робота у складному режимі. Водночас приходить ясність. Інтуїція стає головним орієнтиром. "Відлюдник" показує, що квітень може стати часом усамітнення, відмови від зайвого або поїздки в ізольоване місце.

Травень — карти Таро "Трійка Мечів" та "Паж Жезлів"

Новини можуть засмутити: хтось не виправдає очікувань або зірвуться плани. Але це не кінець, а початок нового маршруту. Травень змусить вас переглянути напрям і знайти інший, перспективніший шлях.

Червень — карта Таро "Тріумф"

Цей місяць нарешті принесе вам полегшення та підтримку оточення. Справи складатимуться легко, вас радо прийматимуть, допомога приходитиме сама. Впродовж червня ви отримаєте відчуття перемоги та впевненості у власній цінності.

Липень — карти Таро "Шістка Пентаклів" та "Імператор"

Другий Місяць літа несе великі сюрпризи — можливі фінансові надходження, винагорода за працю, підвищення. Ви почуватиметесь впевнено, контролюватимете ситуацію і чітко усвідомите свою силу.

Серпень — карта Таро "Світ"

Для вас це один із найпотужніших місяців року. У цей період можливий перехід на новий рівень життя, міжнародні контакти, подорожі, визнання, публічний успіх. Ваші заслуги помічають і цінують — ви отримуєте результат, на який заслужили.

Вересень — карта Таро "Двійка Мечів"

Несподівана подія або пропозиція поставить вас перед складним вибором у вересні. Ігнорувати це вже не вийде. Рішення вимагатиме сміливості, особливо у темах творчості, партнерства або дітей.

Жовтень — карти Таро "Дев'ятка Жезлів" та "Трійка Пентаклів"

Ви будете близькі до мети, але процес залежить від команди або зовнішніх обставин. Це період очікування перед ривком.

Листопад — карти Таро "Суд" та "Лицар Пентаклів"

Настане момент істини. Ви чітко зрозумієте свій шлях і призначення. Юридичні питання або документи вирішаться на вашу користь. Фінансова стабільність поступово зміцниться.

Грудень — карти Таро "Валет Пік" та "Десятка Бубен"

Місяць активної ділової метушні: переговори, документи, угоди. Наприкінці року ви виходите на конкретний, вигідний результат. Грудень закріплює фінансовий успіх і дає відчуття впевненого завершення року.

