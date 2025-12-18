Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Для цих знаків Зодіаку "чорна смуга" добігає кінця за Таро

Для цих знаків Зодіаку "чорна смуга" добігає кінця за Таро

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:03
Чотири знаки Зодіаку, для яких чорна смуга залишиться у минулому — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Наближається особливий астрологічний момент — молодий Місяць у знаку Стрільця, який зійде на небі 20 грудня та зніме тягар з плечей деяких знаків Зодіаку. Карти Таро показують, що для цих обраних період молодика, з 19 по 21 грудня, принесе полегшення, оновлення та несподівані подарунки долі.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують завершення чорної смуги та як максимально використати енергію останнього молодика 2025 року.

Реклама
Читайте також:
Рак — карта Таро "Зірка"

Карта, що вам випала, символізує надію та оновлення. Останні місяці ви могли відчувати втому або фінансові труднощі. Але саме зараз настав момент діяти та брати майбутнє у власні руки. Цей період може принести творчі ідеї, перспективні пропозиції та нові можливості для саморозвитку й професійного росту. Використайте час молодика для особистої трансформації.

Діва — карта Таро "Сонце"

Молодик у Стрільці дає вам енергію для реалізації планів. "Сонце" говорить, що вже скоро для вас відкриється шлях до радості, успіху та ясності у всіх сферах життя. Таро радять активно діяти — нові проєкти, зустрічі або навіть невеличкі фінансові кроки принесуть відчутні результати.

Скорпіон — карта Таро "Колісниця"

Скорпіони нарешті отримають можливість впевнено рухатися вперед. "Колісниця" символізує перемогу над перешкодами і контроль над своєю долею. Таро радять проявляти рішучість і не боятися змін — вони приведуть до полегшення і стабільності.

Козеріг — карта Таро "Справедливість"

Ви нарешті зможете позбутися старих проблем, які довго не давали дихати на повні груди. "Справедливість" говорить про чесність, відновлення балансу і вирішення конфліктів. Цей молодик допоможе вам прийняти зважені рішення.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку вдасться реалізувати задумане до 21 грудня.

Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима на цьому тижні 15-21 грудня.

Хто зіграє весілля мрії вже у 2026 році.

Які знаки Зодіаку примножать статки у 2026 році.

Хто змінить місце проживання у 2026 році.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації