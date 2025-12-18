Чотири знаки Зодіаку, для яких чорна смуга залишиться у минулому — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Наближається особливий астрологічний момент — молодий Місяць у знаку Стрільця, який зійде на небі 20 грудня та зніме тягар з плечей деяких знаків Зодіаку. Карти Таро показують, що для цих обраних період молодика, з 19 по 21 грудня, принесе полегшення, оновлення та несподівані подарунки долі.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують завершення чорної смуги та як максимально використати енергію останнього молодика 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Рак — карта Таро "Зірка"

Карта, що вам випала, символізує надію та оновлення. Останні місяці ви могли відчувати втому або фінансові труднощі. Але саме зараз настав момент діяти та брати майбутнє у власні руки. Цей період може принести творчі ідеї, перспективні пропозиції та нові можливості для саморозвитку й професійного росту. Використайте час молодика для особистої трансформації.

Діва — карта Таро "Сонце"

Молодик у Стрільці дає вам енергію для реалізації планів. "Сонце" говорить, що вже скоро для вас відкриється шлях до радості, успіху та ясності у всіх сферах життя. Таро радять активно діяти — нові проєкти, зустрічі або навіть невеличкі фінансові кроки принесуть відчутні результати.

Скорпіон — карта Таро "Колісниця"

Скорпіони нарешті отримають можливість впевнено рухатися вперед. "Колісниця" символізує перемогу над перешкодами і контроль над своєю долею. Таро радять проявляти рішучість і не боятися змін — вони приведуть до полегшення і стабільності.

Козеріг — карта Таро "Справедливість"

Ви нарешті зможете позбутися старих проблем, які довго не давали дихати на повні груди. "Справедливість" говорить про чесність, відновлення балансу і вирішення конфліктів. Цей молодик допоможе вам прийняти зважені рішення.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку вдасться реалізувати задумане до 21 грудня.

Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима на цьому тижні 15-21 грудня.

Хто зіграє весілля мрії вже у 2026 році.

Які знаки Зодіаку примножать статки у 2026 році.

Хто змінить місце проживання у 2026 році.