Чотири знаки Зодіаку, для яких чорна смуга залишиться у минулому — Таро прогноз

Для цих знаків Зодіаку "чорна смуга" добігає кінця за Таро
Наближається особливий астрологічний момент — молодий Місяць у знаку Стрільця, який зійде на небі 20 грудня та зніме тягар з плечей деяких знаків Зодіаку. Карти Таро показують, що для цих обраних період молодика, з 19 по 21 грудня, принесе полегшення, оновлення та несподівані подарунки долі.
Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують завершення чорної смуги та як максимально використати енергію останнього молодика 2025 року.
Рак — карта Таро "Зірка"
Карта, що вам випала, символізує надію та оновлення. Останні місяці ви могли відчувати втому або фінансові труднощі. Але саме зараз настав момент діяти та брати майбутнє у власні руки. Цей період може принести творчі ідеї, перспективні пропозиції та нові можливості для саморозвитку й професійного росту. Використайте час молодика для особистої трансформації.
Діва — карта Таро "Сонце"
Молодик у Стрільці дає вам енергію для реалізації планів. "Сонце" говорить, що вже скоро для вас відкриється шлях до радості, успіху та ясності у всіх сферах життя. Таро радять активно діяти — нові проєкти, зустрічі або навіть невеличкі фінансові кроки принесуть відчутні результати.
Скорпіон — карта Таро "Колісниця"
Скорпіони нарешті отримають можливість впевнено рухатися вперед. "Колісниця" символізує перемогу над перешкодами і контроль над своєю долею. Таро радять проявляти рішучість і не боятися змін — вони приведуть до полегшення і стабільності.
Козеріг — карта Таро "Справедливість"
Ви нарешті зможете позбутися старих проблем, які довго не давали дихати на повні груди. "Справедливість" говорить про чесність, відновлення балансу і вирішення конфліктів. Цей молодик допоможе вам прийняти зважені рішення.
Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро
Яким знакам Зодіаку вдасться реалізувати задумане до 21 грудня.
Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима на цьому тижні 15-21 грудня.
Хто зіграє весілля мрії вже у 2026 році.
Які знаки Зодіаку примножать статки у 2026 році.
Хто змінить місце проживання у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!