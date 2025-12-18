Видео
Дата публикации 18 декабря 2025 11:03
Четыре знака Зодиака, для которых черная полоса останется в прошлом — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Приближается особый астрологический момент — новолуние в знаке Стрельца, которое взойдет на небе 20 декабря и снимет бремя с плеч некоторых знаков Зодиака. Карты Таро показывают, что для этих избранных период новолуния, с 19 по 21 декабря, принесет облегчение, обновление и неожиданные подарки судьбы.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают завершение черной полосы и как максимально использовать энергию последнего новолуния 2025 года.

Рак — карта Таро "Звезда"

Выпавшая вам карта символизирует надежду и обновление. Последние месяцы вы могли испытывать усталость или финансовые трудности. Но именно сейчас настал момент действовать и брать будущее в свои руки. Этот период может принести творческие идеи, перспективные предложения и новые возможности для саморазвития и профессионального роста. Используйте время новолуния для личной трансформации.

Дева — карта Таро "Солнце"

Новолуние в Стрельце дает вам энергию для реализации планов. "Солнце" говорит, что уже скоро для вас откроется путь к радости, успеху и ясности во всех сферах жизни. Таро советуют активно действовать — новые проекты, встречи или даже небольшие финансовые шаги принесут ощутимые результаты.

Скорпион — карта Таро "Колесница"

Скорпионы наконец-то получат возможность уверенно двигаться вперед. "Колесница" символизирует победу над препятствиями и контроль над своей судьбой. Таро советуют проявлять решительность и не бояться перемен — они приведут к облегчению и стабильности.

Козерог — карта Таро "Справедливость"

Вы наконец-то сможете избавиться от старых проблем, которые долго не давали дышать полной грудью. "Справедливость" говорит о честности, восстановлении баланса и разрешении конфликтов. Этот новолуние поможет вам принять взвешенные решения.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
