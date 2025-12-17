Видео
Главная Праздники Этим знакам Зодиака надо беречь деньги до конца 2025 года по Таро

Этим знакам Зодиака надо беречь деньги до конца 2025 года по Таро

Дата публикации 17 декабря 2025 13:03
Каким знакам Зодиака нужно экономить деньги до конца 2025 года — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Конец 2025 года традиционно ассоциируется с подготовкой к зимним праздникам, покупками и подарками. Однако карты Таро предупреждают, некоторым знакам Зодиака стоит быть осмотрительными, ведь они рискуют столкнуться с финансовыми потерями. Это время, когда следует избегать импульсивных расходов, неправильных решений и доверия не тем людям.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака надо беречь деньги до конца 2025 года, чтобы не остаться с пустым кошельком в новом 2026 году.

Читайте также:
Овен — карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

В этот праздничный период вы можете потерять свою бдительность. Перевернутый "Рыцарь Пентаклей" указывает на траты "на эмоциях": техника, поездки, спонтанные подарки или вложения в сомнительные идеи. До конца года избегайте кредитов, рассрочек и крупных покупок. Если не начать экономить сейчас, новый год начнется с затруднений.

Весы — карта Таро "Двойка Пентаклей"

Вы будете балансировать на грани. Основная опасность для вас — траты "для красивой картинки": статусные вещи, дорогие вкусности на праздничный стол, поездки, не соответствующие доходу. Таро советуют вести четкий учет расходов, иначе деньги просто исчезнут. Экономия для вас — не ограничение, а способ избежать финансового краха.

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Перевернутое "Колесо Фортуны" говорит о непредсказуемых тратах: поломки, штрафы, здоровье, семья. До конца 2025 года вам не стоит рисковать деньгами, вкладываться в авантюры или доверять обещаниям быстрой прибыли. Таро советуют создать финансовую подушку. В вашем случае осторожность напрямую равна стабильности.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Карта "Луна" указывает на финансовые иллюзии, самообман и необдуманные траты. Вы можете тратить больше, чем позволяют реальные возможности, надеясь, что "как-то решится". Но такое отношение к деньгам может стать для вас фатальным. Тщательно продумайте, что вам действительно нужно купить, а от чего можно отказаться. Экономия для вас — это защита от разочарования и больших потерь.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кому из знаков Зодиака удастся достичь большой цели до 21 декабря.

Кто до конца этой недели достигнет финансового успеха.

Каким знакам Зодиака предстоит переезд в 2026 году.

Кто сыграет долгожданную свадьбу уже в 2026 году.

Каким знакам Зодиака удастся приумножить состояние в 2026 году.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
