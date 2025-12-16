Каким знакам Зодиака фантастически повезет в период новогодних праздников — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Период новогодних праздников в самом разгаре. Но это не только время подарков, вкусностей и мерцания гирлянд на елке, а еще и особый период, когда удача может неожиданно постучаться в дверь. Астрологи утверждают, что для трех знаков Зодиака эти праздничные недели станут особенно счастливыми. Их ждут приятные сюрпризы, финансовые бонусы, теплые встречи и знаковые события.

Новини.LIVE со ссылкой на Madeinvilnius рассказывает, кому зимние праздники принесут настоящее счастье.

Телец

Готовьтесь встречать время стабильности, уюта и финансовых сюрпризов. Возможны неожиданная премия, подарок или выгодная покупка. Также праздничные дни подарят вам ощущение, что вас ценят и слышат. Позвольте себе принимать эту заботу, внимание и подарки.

Лев

Для Львов новогодние праздники станут временем общения, веселых компаний и ярких эмоций. Именно в этот период будет больше приглашений, неожиданных встреч или даже приятных знакомств. Астрологи отмечают, вам могут сделать предложение, которое сначала будет казаться легкой авантюрой, но со временем принесет ощутимую пользу. Чем смелее вы будете, тем больше шансов привлечь успех.

Стрелец

Для Стрельцов праздничный период пройдет под знаком легкости, движения и счастливых стечений обстоятельств. Ваша открытость миру и оптимизм найдут прямое отражение в событиях. Ждите неожиданные приглашения, спонтанные поездки, приятные сюрпризы в дороге. Также может появиться проект, знакомство или идея, которые впоследствии принесут финансовую выгоду или важные изменения в личной жизни. Не бойтесь говорить "да" новым возможностям.

