Трьом знакам Зодіаку казково пощастить у період новорічних свят

Трьом знакам Зодіаку казково пощастить у період новорічних свят

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 21:53
Яким знакам Зодіаку фантастично щаститиме у період новорічних свят — гороскоп
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Період новорічних свят у самому розпалі. Але це не тільки час подарунків, смаколиків та мерехтіння гірлянд на ялинці, а ще й особливий період, коли удача може несподівано постукати у двері. Астрологи стверджують, що для трьох знаків Зодіаку ці святкові тижні стане особливо щасливими. На них чекають приємні сюрпризи, фінансові бонуси, теплі зустрічі та знакові події.

Новини.LIVE з посиланням на Madeinvilnius розповідає,  кому зимові свята принесуть справжнє щастя.

Телець

Готуйтеся зустрічати час стабільності, затишку та фінансових сюрпризів. Можливі несподівана премія, подарунок або вигідна покупка. Також святкові дні подарують вам відчуття, що вас цінують і чують. Дозвольте собі приймати цю турботу, увагу й подарунки.

Лев

Для Левів новорічні свята стануть часом спілкування, веселих компаній та яскравих емоцій. Саме у цей період буде більше запрошень, несподіваних зустрічей або навіть приємних знайомств. Астрологи зазначають, вам можуть зробити пропозицію, яка спершу здаватиметься легкою авантюрою, але з часом принесе відчутну користь. Чим сміливішими ви будете, тим більше шансів притягнути успіх.

Стрілець

Для Стрільців святковий період пройде під знаком легкості, руху та щасливих збігів обставин. Ваша відкритість світу та оптимізм знайдуть пряме відображення в подіях. Чекайте на несподівані запрошення, спонтанні поїздки, приємні сюрпризи в дорозі. Також може з'явитися проєкт, знайомство чи ідея, які згодом принесуть фінансову вигоду або важливі зміни в особистому житті. Не бійтеся говорити "так" новим можливостям.

