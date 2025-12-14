Які знаки Зодіаку знайдуть кохання до Нового року 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Кінець року завжди має особливу магію. У повітрі відчувається передчуття змін, а серце ніби підказує: щось важливе вже на порозі. Для когось це нові можливості, для когось — несподівані рішення, а для інших справжнє кохання. Як стверджують астрологи, до Нового 2026 року Всесвіт готує романтичний подарунок для трьох знаків Зодіаку.

Новини.LIVE з посиланням на Collective World розповідає, хто зі знаків Зодіаку має усі шанси зустріти кохання до Нового року.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які зустрінуть новорічну ніч з другою половинкою

Діва

На публіці Діви часто стримані й холодні, але за цією спокійною зовнішністю ховається гаряче серце. Хтось особливий вже скоро помітить цю іскру в вас. Сприятливе розташування планет у грудні підсилить вашу здатність помічати деталі та відчувати справжні наміри інших людей. Знайомство, яке відбудеться у цей період, може здатися випадковим, але дуже швидко ви зрозумієте: між вами є щось більше, ніж просто симпатія.

Водолій

Ви завжди залишаєтеся загадкою для оточення, і наприкінці року ця особливість зіграє вам на руку. Ваша оригінальність, щирість і вміння мислити глибше приваблять потрібну людину. Новий рік 2026 ви проведете з кимось особливим, хто подарує вам відчуття дому, спокою та затишку.

Скорпіон

Пристрасні Скорпіони вміють кохати щиро та глибоко. І саме ця нестримна енергія зараз притягує потрібну вам людину. Астрологи говорять про зв'язок, який може перевернути уявлення про стосунки. До Нового року 2026 ви можете опинитися поруч із людиною, яка торкнеться найглибших струн вашої душі та змусить повірити в справжню близькість.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Хто зцілить розбите серце до кінця зими 2025-2026.

Які знаки Зодіаку досягнуть великих цілей до кінця грудня 2025 року.

Хто досягне фінансового успіху у новому 2026 році.

Кому вдасться здійснити мрії у 2026 році.

Від яких шкідливих звичок потрібно позбутися до 2026 року кожному знаку Зодіаку.