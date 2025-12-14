Видео
Видео

Главная Праздники Любовь рядом — эти знаки Зодиака найдут пару до Нового года

Любовь рядом — эти знаки Зодиака найдут пару до Нового года

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 17:43
Какие знаки Зодиака найдут любовь к Новому году 2026 — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец года всегда имеет особую магию. В воздухе чувствуется предчувствие перемен, а сердце будто подсказывает: что-то важное уже на пороге. Для кого-то это новые возможности, для кого-то — неожиданные решения, а для других настоящая любовь. Как утверждают астрологи, к Новому 2026 году Вселенная готовит романтический подарок для трех знаков Зодиака.

Новини.LIVE со ссылкой на Collective World рассказывает, кто из знаков Зодиака имеет все шансы встретить любовь до Нового года.

Дева

На публике Девы часто сдержанны и холодны, но за этой спокойной внешностью скрывается горячее сердце. Кто-то особенный уже скоро заметит эту искру в вас. Благоприятное расположение планет в декабре усилит вашу способность замечать детали и чувствовать истинные намерения других людей. Знакомство, которое состоится в этот период, может показаться случайным, но очень быстро вы поймете: между вами есть нечто большее, чем просто симпатия.

Водолей

Вы всегда остаетесь загадкой для окружающих, и в конце года эта особенность сыграет вам на руку. Ваша оригинальность, искренность и умение мыслить глубже привлекут нужного человека. Новый год 2026 вы проведете с кем-то особенным, кто подарит вам ощущение дома, спокойствия и уюта.

Скорпион

Страстные Скорпионы умеют любить искренне и глубоко. И именно эта безудержная энергия сейчас притягивает нужного вам человека. Астрологи говорят о связи, которая может перевернуть представление об отношениях. К Новому году 2026 вы можете оказаться рядом с человеком, который затронет самые глубокие струны вашей души и заставит поверить в настоящую близость.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака любовь Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
