Какие знаки Зодиака исцелят разбитое сердце этой зимой — гороскоп

Зима 2025 года для некоторых знаков Зодиака станет периодом глубокого исцеления. Пока одни только пытаются собрать себя воедино, они уже стоят на пороге внутренних изменений. Этот сезон принесет им силу, поддержку и то спокойствие, которое возвращает желание жить и любить дальше.

Новини.LIVE со ссылкой на Collective World рассказывает, какие знаки Зодиака уже стоят на пути к эмоциональному восстановлению.

Знаки Зодиака, чьи сердца возродятся из пепла

Телец

Вам может казаться, что все стоит на месте, но на самом деле ваше сердце уже давно работает над тем, чтобы залечить раны. Вы вкладываете максимум сил в восстановление, даже если этого не замечаете. Возможно, вы до сих пор ждете завершения истории или ответа, которого никогда не услышите. Но иногда исцеление начинается именно тогда, когда вы принимаете неизвестность. Вы справились с болезненным периодом гораздо лучше, чем считаете. Вы уже на правильном пути, и совсем скоро почувствуете внутреннее спокойствие, которого так ждали.

Дева

Несмотря на боль, вы сознательно выбрали путь самоподдержки и заботы о себе. Вы не убегаете от эмоций и не пытаетесь заглушить их. Наоборот — достаточно сильны, чтобы проживать их честно, анализировать, находить в них смысл и делать шаги вперед. Вы говорите о своем состоянии, ищете опору и не скрываете бремя сердца. Именно такая откровенность открывает путь к восстановлению. Даже если завтра еще будет болеть, не расстраивайтесь: процесс уже запущен, и вы гораздо ближе к исцелению, чем думаете.

Весы

Ваше сердце нежное, открытое к любви, поэтому любое разочарование оставляет длительные следы. Но тот факт, что заживление длится дольше, не означает, что оно не происходит. Вам нужно немного больше терпения и тепла к себе. Если вы постоянно упрекаете себя за медленное восстановление, вы лишь затягиваете процесс. Продолжайте относиться к себе так, как относились бы к близкому человеку: с добротой, вниманием и сочувствием.

Рыбы

Хотя иногда вам кажется, что исцеление невозможно, на самом деле вы движетесь именно в его направлении. Даже если были шаги назад, они не останавливают ваш общий прогресс. У каждого бывают дни, когда боль возвращается, но это не знак поражения. Вы постепенно привыкаете к новой жизни. И очень скоро вы увидите, что вам стало намного легче, чем было раньше. Вы делаете огромную внутреннюю работу, и вам точно есть чем гордиться.

