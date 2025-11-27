Які знаки Зодіаку зцілять розбите серце цієї зими — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Зима 2025 року для деяких знаків Зодіаку стане періодом глибокого зцілення. Поки одні лише намагаються зібрати себе докупи, вони вже стоять на порозі внутрішніх змін. Цей сезон принесе їм силу, підтримку і той спокій, який повертає бажання жити й любити далі.

Новини.LIVE з посиланням на Collective World розповідає, які знаки Зодіаку вже стоять на шляху до емоційного відновлення.

Знаки Зодіаку, чиї серця відродяться з попелу

Телець

Вам може здаватися, що все стоїть на місці, але насправді ваше серце вже давно працює над тим, щоб залікувати рани. Ви вкладаєте максимум сил у відновлення, навіть якщо цього не помічаєте. Можливо, ви досі чекаєте на завершення історії або відповіді, яких ніколи не почуєте. Але іноді зцілення починається саме тоді, коли ви приймаєте невідомість. Ви впоралися з болючим періодом набагато краще, ніж вважаєте. Ви вже на правильному шляху, і зовсім скоро відчуєте внутрішній спокій, якого так чекали.

Діва

Попри біль, ви свідомо обрали шлях самопідтримки та турботи про себе. Ви не тікаєте від емоцій і не намагаєтеся заглушити їх. Навпаки — достатньо сильні, щоб проживати їх чесно, аналізувати, знаходити в них сенс і робити кроки вперед. Ви говорите про свій стан, шукаєте опору та не приховуєте тягар серця. Саме така відвертість відкриває шлях до відновлення. Навіть якщо завтра ще болітиме, не засмучуйтеся: процес уже запущений, і ви набагато ближче до зцілення, ніж думаєте.

Терези

Ваше серце ніжне, відкрито до любові, тому будь-яке розчарування залишає тривалі сліди. Але той факт, що загоєння триває довше, не означає, що воно не відбувається. Вам потрібно трохи більше терпіння та тепла до себе. Якщо ви постійно дорікаєте собі за повільне відновлення, ви лише затягуєте процес. Продовжуйте ставитися до себе так, як ставилися б до близької людини: з добротою, увагою та співчуттям.

Риби

Хоча інколи вам здається, що зцілення неможливе, насправді ви рухаєтеся саме в його напрямку. Навіть якщо були кроки назад, вони не зупиняють ваш загальний прогрес. У кожного бувають дні, коли біль повертається, але це не знак поразки. Ви поступово звикаєте до нового життя. І дуже скоро ви побачите, що вам стало набагато легше, ніж було раніше. Ви робите величезну внутрішню роботу, і вам точно є чим пишатися.

