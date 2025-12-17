Відео
Головна Свята Цим знакам Зодіаку треба берегти гроші до кінця 2025 року за Таро

Цим знакам Зодіаку треба берегти гроші до кінця 2025 року за Таро

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:03
Яким знакам Зодіаку слід економити гроші до кінця 2025 року — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Кінець 2025 року традиційно асоціюється з підготовкою до зимових свят, покупками та подарунками. Однак карти Таро попереджають, деяким знакам Зодіаку варто бути обачними, адже вони ризикують стикнутися із фінансовими втратами. Це час, коли слід уникати імпульсивних витрат, неправильних рішень та довірі не тим людям.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку треба берегти гроші до кінця 2025 року, щоб не залишитись із пустим гаманцем в новому 2026 році.

Читайте також:
Овен — карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

У цей святковий період ви можете втратити свою пильність. Перевернутий "Лицар Пентаклів" вказує на витрати "на емоціях": техніка, поїздки, спонтанні подарунки або вкладення у сумнівні ідеї. До кінця року уникайте кредитів, розстрочок і великих покупок. Якщо не почати економити зараз, новий рік почнеться зі скрути.

Терези — карта Таро "Двійка Пентаклів"

Ви балансуватимете на межі. Основна небезпека для вас — витрати "для гарної картинки": статусні речі, дорогі смаколики на святковий стіл, поїздки, що не відповідають доходу. Таро радять вести чіткий облік витрат, інакше гроші просто зникнуть. Економія для вас — не обмеження, а спосіб уникнути фінансового краху.

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Перевернуте "Колесо Фортуни" говорить про непередбачувані витрати: поломки, штрафи, здоров'я, родина. До кінця 2025 року вам не варто ризикувати грошима, вкладатися в авантюри чи довіряти обіцянкам швидкого прибутку. Таро радять створити фінансову подушку. У вашому випадку обережність напряму дорівнює стабільності.

Риби — карта Таро "Місяць"

Карта "Місяць" вказує на фінансові ілюзії, самообман і необдумані витрати. Ви можете витрачати більше, ніж дозволяють реальні можливості, сподіваючись, що "якось вирішиться". Але таке ставлення до грошей може стати для вас фатальним. Ретельно продумайте, що вам дійсно потрібно купити, а від чого можна відмовитися. Економія для вас — це захист від розчарування і великих втрат.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку вдасться досягнути великої мети до 21 грудня.

Хто до кінця цього тижня досягне фінансового успіху.

На які знакам Зодіаку чекає переїзд у 2026 році.

Хто зіграє омріяне весілля вже у 2026 році.

Яким знакам Зодіаку вдасться примножити статки у 2026 році.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
