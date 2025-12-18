Гороскоп Таро на 2026 год для Льва — что ждет в любви, карьере и финансах

Гадание на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

Новый 2026 год для Львов будет непростым, полным как испытаний, так и сюрпризов. Мистические карты Таро говорят, что жизнь будет проверять вас на выносливость и готовность принимать решения без иллюзий. Но каждый вызов может стать ступенькой, которая приведет вас к триумфу.

Каким же будет 2026 год для Льва, к каким сюрпризам и вызовам готовиться, рассказала известный таролог Анжела Перл.

Январь — карта Таро "Четверка Мечей"

Начало года не для резких стартов. Вам стоит отдохнуть и восстановить силы. Забота о здоровье как физическом, так и ментальном, поможет набраться энергии на весь год. Для кого-то это отпуск, для кого-то — обследование или лечение.

Февраль — карта Таро "Десятка Жезлов"

Февраль принесет вам первые большие нагрузки. Вы можете брать на себя больше, чем планировали, но этот труд не напрасен. Этот месяц докажет, что вы способны выдержать давление.

Март — карты Таро "Семерка Жезлов" и "Восьмерка Жезлов"

Темп не снижается. Возможны публичные выступления, экзамены, юридические вопросы, активные поездки или командировки. Март насыщен событиями и требует быстрых решений и внутренней стойкости.

Апрель — карты Таро "Девятка Мечей" и "Отшельник"

Первая карта говорит о кульминации, когда надо будет принять серьезное решение. Мысли не дают покоя, возможны бессонные ночи или работа в сложном режиме. В то же время приходит ясность, интуиция становится главным ориентиром. "Отшельник" показывает, что апрель может стать временем уединения, отказа от лишнего или поездки в изолированное место.

Май — карты Таро "Тройка Мечей" и "Паж Жезлов"

Новости могут огорчить: кто-то не оправдает ожиданий или сорвутся планы. Но это не конец, а начало нового маршрута. Май заставит вас пересмотреть направление и найти другой, более перспективный путь.

Июнь — карта Таро "Триумф"

Этот месяц наконец принесет вам облегчение и поддержку окружения. Дела будут складываться легко, вас будут с радостью принимать, помощь будет приходить сама. В течение июня вы получите ощущение победы и уверенности в собственной ценности.

Июль — карты Таро "Шестерка Пентаклей" и "Император"

Второй месяц лета несет большие сюрпризы — возможны финансовые поступления, вознаграждение за труд, повышение. Вы будете чувствовать себя уверенно, контролировать ситуацию и четко осознаете свою силу.

Август — карта Таро "Мир"

Для вас это один из самых мощных месяцев года. В этот период возможен переход на новый уровень жизни, международные контакты, путешествия, признание, публичный успех. Ваши заслуги замечают и ценят — вы получаете результат, который заслужили.

Сентябрь — карта Таро "Двойка Мечей"

Неожиданное событие или предложение поставит вас перед сложным выбором в сентябре. Игнорировать это уже не получится. Решение потребует смелости, особенно в темах творчества, партнерства или детей.

Октябрь — карты Таро "Девятка Жезлов" и "Тройка Пентаклей"

Вы будете близки к цели, но процесс зависит от команды или внешних обстоятельств. Это период ожидания перед рывком.

Ноябрь — карты Таро "Суд" и "Рыцарь Пентаклей"

Наступит момент истины. Вы четко поймете свой путь и предназначение. Юридические вопросы или документы решатся в вашу пользу. Финансовая стабильность постепенно укрепится.

Декабрь — карты Таро "Валет Пик" и "Десятка Бубен"

Месяц активной деловой суеты: переговоры, документы, сделки. В конце года вы выходите на конкретный, выгодный результат. Декабрь закрепляет финансовый успех и дает ощущение уверенного завершения года.

