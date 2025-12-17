Гороскоп Таро на 2026 год для Рака — что ждет в любви, карьере и финансах

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2026 год войдет в жизнь Раков тихо и спокойно, постепенно меняя взгляды, приоритеты и представления об успехе. Карты Таро предвещают вам период, когда вы осознаете, что является ценным и важным. Год потребует честности с собой и смелости.

каким же будет 2026 год для Рака, какие уроки придется усвоить и с какими вызовами столкнуться.

Главная карта года для Рака — "Король Пентаклей" (перевернутая)

Главный урок 2026 года — не измерять успех только деньгами или статусом. Перевернутый "Король Пентаклей" предупреждает: чрезмерная фиксация на материальном может лишить вас радости. Вы должны осознать, что настоящее богатство в здоровье, поддержке близких, искренних чувствах и внутренней стабильности.

Январь — карта Таро "Четверка Пентаклей" (перевернутая)

Начало года станет временем перезагрузки. Полнолуние в начале января позволит по-другому посмотреть на собственные амбиции и роль в мире. Вы начнете понимать, что успех имеет смысл, когда им можно делиться. Январское новолуние в Козероге открывает новые партнерства и знакомства.

Февраль — карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Февраль может принести некоторые сомнения. Но это будет благоприятный период для самопознания. Вы можете чувствовать недостаток уверенности, но именно через внутренние вопросы формируется новое видение себя. Таро отмечают, что лучше работать тихо, не раскрывая планов. Новолуние в Водолее способствует старту нестандартных идей, а сезон Рыб открывает путь к обучению и духовному росту.

Март — карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Начало весны научит вас помогать и давать, не ожидая ничего взамен. Ретроградный Меркурий до второй половины марта способствует переосмыслению прошлого опыта, а после его разворота вы будете действовать увереннее.

Апрель — карта Таро "Императрица" (перевернутая)

Фокус сместится на здоровье, режим и заботу о себе. Вы начнете осознавать, где игнорировали собственные потребности. Апрель подходит для налаживания ежедневных ритуалов, внешних изменений и наведения порядка в жизни. Солнце в Тельце поможет почувствовать стабильность и радость в мелочах.

Май — карта Таро "Королева Мечей"

Месяц честности и границ. Вы перестанете терпеть токсичные связи или драму. Полнолуние в Скорпионе заставит принять важные решения, а новолуние в Тельце наполнит жизнь новыми интересами. Возможны поездки, новые форматы общения, расширение горизонтов.

Июнь — карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Именно в июне кармические завершения становятся неизбежными. Некоторые двери закрываются резко, но это освобождает место для нового этапа. Ваш личный новый год стартует с переходом Солнца в ваш знак. В конце месяца ретроградный Меркурий может вернуть людей или ситуации из прошлого.

Июль — карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

Вы четко увидите, кто действительно рядом, а кто лишь создает фон. Новолуние в вашем знаке поможет выйти из токсичной среды. После входа Солнца во Льва появляются перспективы в финансовых и профессиональных вопросах, а в конце месяца могут раскрыться скрытые мотивы других.

Август — карта Таро "Двойка Кубков"

Месяц гармоничных союзов. Это может быть любовь, партнерство или обновленная связь в существующих отношениях. Затмение в августе запускает долговременные изменения, которые будут влиять и на 2027 год. Вы будете строить планы, не сомневаясь в собственном выборе.

Сентябрь — карта Таро "Верховная Жрица"

В сентябре интуиция становится вашим главным ориентиром. Вы тонко чувствуете людей и события, а полнолуние в конце месяца поможет отпустить контроль и старые модели поведения. Это время внутренней тишины и мудрых решений.

Октябрь — карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

В октябре вы почувствуете ясность. Ретроградная Венера заставит пересмотреть расходы, жилищные вопросы и привязанности. Новолуние в Весах поможет по-новому определить, что для вас значит дом и комфорт. Вы отпустите лишнее — как в пространстве, так и в чувствах.

Ноябрь — карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Под конец осени 2026 года вы больше не будете откладывать решения. Это месяц действий и новых обязательств. После разворота Меркурия туман рассеивается, а решения становятся более четкими. Хороший период для наведения порядка в делах и заботы о здоровье.

Декабрь — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Год завершается проверкой на искренность с собой. Вы попрощаетесь со старыми привычками и обидами. Это финальный штрих к обновленной версии вас — готовой начать 2027 год с чистого листа.

