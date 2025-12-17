Гороскоп Таро на 2026 рік для Рака — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Новий 2026 рік увійде у життя Раків тихо й спокійно, поступово змінюючи погляди, пріоритети та уявлення про успіх. Карти Таро віщують вам період, коли ви усвідомите, що є цінним та важливим. Рік вимагатиме чесності із собою та сміливості.

YourTango розповідає, яким же буде 2026 рік для Рака, які уроки доведеться засвоїти та з якими викликами стикнутися.

Головна карта року для Рака — "Король Пентаклів" (перевернута)

Головний урок 2026 року — не вимірювати успіх лише грошима або статусом. Перевернутий "Король Пентаклів" попереджає: надмірна фіксація на матеріальному може позбавити вас радості. Ви маєте усвідомити, що справжнє багатство у здоров'ї, підтримці близьких, щирих почуттях і внутрішній стабільності.

Січень — карта Таро "Четвірка Пентаклів" (перевернута)

Початок року стане часом перезавантаження. Повня на початку січня дозволить по-іншому подивитись на власні амбіції та роль у світі. Ви почнете розуміти, що успіх має сенс, коли ним можна ділитися. Січневий молодик у Козерозі відкриває нові партнерства та знайомства.

Лютий — карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Лютий може принести деякі сумніви. Але це буде сприятливий період для самопізнання. Ви можете відчувати нестачу впевненості, але саме через внутрішні питання формується нове бачення себе. Таро наголошують, що краще працювати тихо, не розкриваючи планів. Молодик у Водолії сприяє старту нестандартних ідей, а сезон Риб відкриває шлях до навчання і духовного росту.

Березень — карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Початок весни навчить вас допомагати й давати, не очікуючи нічого натомість. Ретроградний Меркурій до другої половини березня сприяє переосмисленню минулого досвіду, а після його розвороту ви діятимете впевненіше.

Квітень — карта Таро "Імператриця" (перевернута)

Фокус зміститься на здоров'я, режим і турботу про себе. Ви почнете усвідомлювати, де ігнорували власні потреби. Квітень підходить для налагодження щоденних ритуалів, зовнішніх змін і наведення порядку в житті. Сонце в Тельці допоможе відчути стабільність та радість у дрібницях.

Травень — карта Таро "Королева Мечів"

Місяць чесності та кордонів. Ви перестанете терпіти токсичні зв'язки або драму. Повний Місяць у Скорпіоні змусить прийняти важливі рішення, а молодик у Тельці наповнить життя новими інтересами. Можливі поїздки, нові формати спілкування, розширення горизонтів.

Червень — карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Саме у червні кармічні завершення стають неминучими. Деякі двері зачиняються різко, але це звільняє місце для нового етапу. Ваш особистий новий рік стартує з переходом Сонця у ваш знак. Наприкінці місяця ретроградний Меркурій може повернути людей або ситуації з минулого.

Липень — карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

Ви чітко побачите, хто справді поруч, а хто лише створює фон. Молодик у вашому знаку допоможе вийти з токсичного середовища. Після входу Сонця в Лева з'являються перспективи у фінансових і професійних питаннях, а наприкінці місяця можуть розкритися приховані мотиви інших.

Серпень — карта Таро "Двійка Кубків"

Місяць гармонійних союзів. Це може бути кохання, партнерство або оновлений зв'язок у наявних стосунках. Затемнення в серпні запускає довготривалі зміни, які впливатимуть і на 2027 рік. Ви будуватимете плани, не сумніваючись у власному виборі.

Вересень — карта Таро "Верховна Жриця"

У вересні інтуїція стає вашим головним орієнтиром. Ви тонко відчуваєте людей і події, а повний Місяць наприкінці місяця допоможе відпустити контроль і старі моделі поведінки. Це час внутрішньої тиші й мудрих рішень.

Жовтень — карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

У жовтні ви відчуєте ясність. Ретроградна Венера змусить переглянути витрати, житлові питання та прив'язаності. Молодик у Терезах допоможе по-новому визначити, що для вас означає дім і комфорт. Ви відпустите зайве — як у просторі, так і в почуттях.

Листопад — карта Таро "Двійка Мечів" (перевернута)

Під кінець осені 2026 року ви більше не відкладатимете рішення. Це місяць дій і нових зобов'язань. Після розвороту Меркурія туман розсіюється, а рішення стають чіткішими. Добрий період для наведення ладу у справах і турботи про здоров'я.

Грудень — карта Таро "Закохані" (перевернута)

Рік завершується перевіркою на щирість із собою. Ви попрощаєтесь зі старими звичками й образами. Це фінальний штрих до оновленої версії вас — готової почати 2027 рік із чистого аркуша.

