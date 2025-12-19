Які знаки Зодіаку почнуть нове життя у молодик 20 грудня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

На нас очікує остання важлива астрологічна подія 2025 року — молодий Місяць у знаку Стрільця, який зійде на небі вже у цю суботу, 20 грудня. Це час, коли можна позбутися від тягаря минулого й почати новий шлях. А за віщуванням карт Таро, деяким знакам Зодіаку молодик подарує реальний шанс зцілити душу. Біль, напруга та відчуття провини можуть назавжди піти з життя.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро обіцяють шанс на нове щастя вже з цього молодика.

Рак — карта Таро "Десятка Кубків"

Для вас новий Місяць стане моментом емоційного зцілення. Здається ви чекали цього занадто довго. "Десятка Кубків" показує завершення внутрішнього конфлікту, пов'язаного з родиною, близькою людиною або болем, який ви тримали в собі. Ви відчуєте, що більше не хочете жити минулим і маєте право бути щасливими. У найближчі тижні після молодика можливе примирення, тепла розмова або нове відчуття дому, навіть якщо це не про конкретне місце, а про стан душі. Таро радять у жодному разі не стримувати своїх емоцій та не знецінювати бажання, які ви маєте.

Лев — карта Таро "Суд"

Молодий Місяць у Стрільці запускає для вас глибокий процес внутрішного пробудження. Карта "Суд" говорить про звільнення від старих переконань. Ви маєте шанс усвідомити, що більше не хочете доводити свою цінність, чи відповідати чужим очікуванням. Після 20 грудня можливе різке рішення змінити напрям у роботі, відмовитися від токсичних стосунків або сказати вголос те, про що ви мовчали роками. Не бійтеся цього внутрішного голосу, адже це ваше нове народження без тягаря минулих помилок.

Стрілець — карта Таро "Зірка"

Цей молодик безпосередньо торкається вашої долі, адже відбувається у вашому знаку. "Зірка" символізує світло після темного періоду, зцілення через надію. Саме зараз з'явиться відчуття, що ви знову знаєте, куди і навіщо йдете. У найближчий місяць можливий знак, пропозиція або людина, які повернуть віру в себе. Це може бути нова мрія або старе бажання, яке знову оживе. Таро радять не применшувати свої здібності та не відмовляйтеся від планів лише тому, що колись не вийшло.

