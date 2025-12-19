Видео
Новолуние 20 декабря исцелит душу этих знаков Зодиака по Таро

Дата публикации 19 декабря 2025 11:03
Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в новолуние 20 декабря 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Нас ожидает последнее важное астрологическое событие 2025 года — молодая Луна в знаке Стрельца, которая взойдет на небе уже в эту субботу, 20 декабря. Это время, когда можно избавиться от бремени прошлого и начать новый путь. А по предсказанию карт Таро, некоторым знакам Зодиака новолуние подарит реальный шанс исцелить душу. Боль, напряжение и чувство вины могут навсегда уйти из жизни.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро сулят шанс на новое счастье уже с этого новолуния.

Рак — карта Таро "Десятка Кубков"

Для вас новая Луна станет моментом эмоционального исцеления. Кажется вы ждали этого слишком долго. "Десятка Кубков" показывает завершение внутреннего конфликта, связанного с семьей, близким человеком или болью, которую вы держали в себе. Вы почувствуете, что больше не хотите жить прошлым и имеете право быть счастливыми. В ближайшие недели после новолуния возможно примирение, теплый разговор или новое ощущение дома, даже если это не о конкретном месте, а о состоянии души. Таро советуют ни в коем случае не сдерживать своих эмоций и не обесценивать желания, которые вы имеете.

Лев — карта Таро "Суд"

Молодая Луна в Стрельце запускает для вас глубокий процесс внутреннего пробуждения. Карта "Суд" говорит об освобождении от старых убеждений. Вы имеете шанс осознать, что больше не хотите доказывать свою ценность, или соответствовать чужим ожиданиям. После 20 декабря возможно резкое решение изменить направление в работе, отказаться от токсичных отношений или сказать вслух то, о чем вы молчали годами. Не бойтесь этого внутреннего голоса, ведь это ваше новое рождение без груза прошлых ошибок.

Стрелец — карта Таро "Звезда"

Этот новолуние непосредственно касается вашей судьбы, ведь происходит в вашем знаке. "Звезда" символизирует свет после темного периода, исцеление через надежду. Именно сейчас появится ощущение, что вы снова знаете, куда и зачем идете. В ближайший месяц возможен знак, предложение или человек, которые вернут веру в себя. Это может быть новая мечта или старое желание, которое снова оживет. Таро советуют не преуменьшать свои способности и не отказывайтесь от планов только потому, что когда-то не получилось.

гороскоп Астрология знаки Зодиака молодая Луна 20 декабря карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
