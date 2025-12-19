Видео
Таро-прогноз на 2026 год для Девы — к каким вызовам готовиться

Таро-прогноз на 2026 год для Девы — к каким вызовам готовиться

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:43
Гороскоп Таро на 2026 год для Девы — что ждет в любви, карьере и финансах
Гадание на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

Новый 2026 год для Девы будет по-настоящему переломным. Мистические карты Таро предвещают события, которые будут нести серьезные вызовы и изменения, что коснутся финансов, карьеры, здоровья и любви. Но правильные, взвешенные решения приведут к успеху.

К каким же именно испытаниям, сюрпризам и важным изменениям стоит готовиться Девам в новом 2026 году, рассказала известный таролог Анжела Перл.

Читайте также:
Январь — карты Таро "Тройка Жезлов" и "Королева Мечей"

Это время, когда вы будете очень вдохновлены и полны энергии. Появится желание завоевывать мир. Январь может принести поездки, планы на обучение и новые знания. Возможно, вам нужно будет подписать юридические документы, проконсультироваться с юристом или получить совет от профессионала.

Февраль — карты Таро "Восьмерка Мечей" и "Десятка Жезлов"

"Восьмерка Мечей" говорит об обстоятельствах, которые будут создавать ограничения. Может казаться, что нет возможности уехать, отдохнуть или заняться своими делами из-за работы, семьи или финансов. Но на самом деле, такие препятствия часто находятся в нашей голове. Чтобы увидеть выход, стоит избавиться от страхов и сосредоточиться на поиске вариантов. Другая карта говорит о большой нагрузке, но чтобы дойти до вершины и получить желаемое, необходимо будет собрать всю свою волю в кулак.

Март — карты Таро "Девятка Мечей" и "Отшельник"

"Отшельник" — это поиск информации. Что-то скрытое станет явным. Март может принести вам тревожные мысли. Вы будете анализировать какую-то ситуацию (возможно, связанную с работой, медицинскими обследованиями, отношениями, семьей). Но важно, что вы будете искать способ преодолеть препятствие и найдете его.

Апрель — карты Таро "Девятка Кубков" и "Королева Мечей"

Готовьтесь в апреле к возвращению ощущения удовлетворения и спокойствия. Этот месяц принесет осуществление ваших желаний. Можно расслабиться и отдохнуть. Возможны переезд, покупка жилья или ощущение, что все получилось, как вы хотели. Возможен юридический процесс. Таро советуют "отрезать" прошлое.

Май — карты Таро "Десятка Мечей" и "Королева Мечей"

Случится болезненное, но окончательное завершение какого-то длительного процесса. Это может быть завершение юридических вопросов, процесса с документами, развод, раздел имущества. "Королева Мечей" появляется в третий раз, что указывает на женщину, которая была с вами в течение этих месяцев.

Июнь — карты Таро "Восьмерка Мечей" и "Пятерка Жезлов"

Вас снова ждут ограничения, похожие на те, что были в феврале. Вероятно вам придется ждать какого-то разрешения или какие-то обстоятельства будут сдерживать ваше движение вперед. Это может быть связано с работой, повышением, наследством или даже конфликтом с соседями. Вы окажетесь на перекрестке и будете выбирать, с кем и куда идти дальше.

Июль — карта Таро "Отшельник"

Июль принесет долгожданную ясность. Возможно, захочется побыть в одиночестве, сменить обстановку - уехать на дачу, в ретрит, в круиз. Это время для отдыха от общения, чтобы просто полежать с книгой.

Август — карты Таро "Туз Жезлов" и "Тройка Жезлов"

Если вы действительно позволите себе в июне отдохнуть от дел и людей, то уже в августе "Туз Жезлов" обещает вам вспышку энтузиазма. Появится новое желание начать новый бизнес, проект, возможно, новый роман. Это очень активный и страстный месяц. Вы можете осуществить планы, которые задумывали еще в начале года.

Сентябрь — карта Таро "Паж Мечей"

Вы будете чувствовать себя словно ребенок, который оказался в сказке. Возможно вам организуют особый сюрприз или вы решите осуществить какую-то детскую мечту. "Паж Мечей" также символизирует новые начинания, знания, обучение. Может, вы начнете новое хобби или отправитесь в путешествие.

Октябрь — карта Таро "Умеренность"

Октябрь принесет в жизнь гармонию и баланс. Не будет срочных дел или внешнего давления. Это благоприятный период для введения полезных привычек, здорового сна, питания или активного занятия.

Ноябрь — карты Таро "Луна", "Тройка Пентаклей" и "Справедливость"

Вам может открыться тайна. Это может быть понимание своего предназначения, новости, связанные с кем-то из близких, домом или переездом. Эмоциональное состояние выйдет на первый план. Возможно, работа с психологом. Возможна работа в команде, совместные проекты, которые принесут деньги. Подписание юридических документов или контрактов внесет баланс в жизнь.

Декабрь — карты Таро "Шестерка Бубен" и "Девятка Червей"

Карты, которые вам выпали в последний месяц года, говорят об ощущении справедливости в отношениях и делах: вы получите ровно столько, сколько вложили ранее. "Девятка Червей" говорит об удовольствии. Этот период принесет теплые эмоции, щедрые жесты и радость от близости с теми, кто рядом. Возможна поездка, которая может сочетать отдых и бизнес. Дев ждет романтическое свидание или важная встреча. Ваш год завершится на ноте благодарности и душевного комфорта.

Также со своими Таро-прогнозами могут уже ознакомиться:

гороскоп Астрология знаки Зодиака Дева карты Таро 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
