Гороскоп Таро на 2026 рік для Скорпіона — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Новий 2026 рік принесе Скорпіонам чимало викликів. За віщуванням карт Таро, перш за все, вам доведеться чесно визнати свої головні слабкості та працювати над тим, щоб стати кращою версією себе. І хоча інколи здаватиметься, що обставини тиснуть на вас занадто сильно, саме вони загартують вашу впевненість і сформують нову рушійну силу.

Головна карта Таро року для Скорпіона — "Диявол" (перевернута)

Для вас 2026 рік стане своєрідним протестом проти звичок, залежностей і страхів, які тягнули вас вниз та не давали розвиватися. Перевернутий "Диявол" говорить про відмову від зайвого та повернення відчуття контролю над власним життям. Ви зможете проявляти свій потенціал без внутрішніх кайданів і зовнішніх маніпуляцій. Головний крок 2026 року, який вам доведеться засвоїти — свобода та розвиток можливі лише тоді, коли ви усвідомлюєте, які речі є для вас деструктивними.

Січень — карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)

Початок року змусить вас переосмислити те, наскільки ви залежні від думки інших людей та як це впливає на ваше життя. Можливо ви дізнаєтеся про себе щось, чим ви не надто пишаєтеся. Таро наголошують, у цей період важливо чесно визнати свої мінуси. Це частина вашого звільнення від застарілих моделей. До кінця місяця ви відчуєте, що мислите тверезіше і краще керуєте емоціями.

Лютий — карта Таро "Паж Мечів" (перевернута)

Лютий може випробувати вашу уважність. Важливо все перевіряти двічі, особливо якщо йдеться про подорожі, навчання, домовленості, важливі документи. Опирайтеся на факти і ставте прямі запитання. Також Таро радять подбати про захист акаунтів, файлів і приватної інформації.

Березень — карта Таро "Король Жезлів" (перевернута)

Березень може підняти питання контролю. Або ви або хтось з оточення може стати більш жадібним до влади, що принесе в життя деструктив. Краще розвивайте позитивні лідерські якості. Також карта місяця говорить про ризик вигоріти у гонитві за перше місце. Зосередьтеся на радості від процесу, а не на результаті.

Квітень — карта Таро "Маг" (перевернута)

У квітні ви помітите, де витрачаєте себе на зайве, і це шанс прибрати перешкоди з дороги. Делегування, обмін послугами, залучення помічників або друзів для робочих цілей допоможе вам зібрати енергію. Це час вирівняти наміри з мріями, перестати робити все самостійно і повернути собі відчуття контролю.

Травень — карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

1 травня у вашому знаку зійде повний Місяць — це важлива точка відпускання старого і внутрішнього "оновлення". Карта місяця підказує, що зволікання та хаотичний розподіл часу більше не працюватимуть. Настав час переглянути свої плани та почати будувати життя, яким ви хочете жити.

Червень — карта Таро "Дурень" (перевернута)

Перевернутий "Дурень" попереджає вас про брак здорового глузду та прийняття нерозумних рішень у червні. Під впливом ретроградного Плутона можуть проявитися старі моделі, де замішані контроль, плітки або тиск. Ваше завдання — обирати свідомо і захищати себе від непродуманих кроків. Перш ніж щось робити, зважуйте усі "за" та "проти".

Липень — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Після складного червня ви знову відчуєте себе господарем власного життя. Можливостей стане більше, ніж ви очікували, але це означає, що побільшає і завдань. "Вісімка Жезлів" про ефективні дії: надолужуйте те, що колись відклали.

Серпень — карта Таро "Сила" (перевернута)

У серпні ви будете краще розуміти себе і свої слабкі місця. Це може дратувати, але водночас це ключ до зцілення. Можливі хвилі самосумнівів навіть тоді, коли зовнішні обставини говорять про майбутній успіх. Не перевантажуйте себе, встановлюйте кордони щодо часу, і за потреби — звертайтесь до тих, хто вас надихає, підтримує і не засуджує.

Вересень — карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Вересень принесе нагоду зупинитися для перезавантаження. Карта Таро говорить про стриманість та уникнення імпульсивних вчинків. Меркурій ось-ось стане ретроградним, тому ще важливіше поміркувати, перш ніж говорити чи будувати плани.

Жовтень — карта Таро "Десятка Жезлів"

"Десятка Жезлів" говорить про тягар та напруження через велику кількість обов'язків. Прийняття рішень може здаватися туманним через ретроградний Меркурій. Але вже 23 жовтня Сонце входить у ваш знак, розпочинаючи новий сонячний рік. Це час, щоб відпустити старе та прийняти нове.

Листопад — карта Таро "Король Кубків"

"Король Кубків" обіцяє вам емоційну стабільність, яка ідеально доповнює ваш сонячний сезон. 8 листопада у вашому знаку зійде Молодик — точка нових стартів і потужних змін. Ви почуватиметесь впевнено і це проявиться в усіх сферах життя.

Грудень — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Карта Таро на грудень показує, що ви візьмете на себе багато нових обов'язків і завершете 2026 рік з впевненістю. Ви знатимете хто ви і легко справлятиметеся із будь-якими викликами.

