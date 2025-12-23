Яким знакам Зодіаку чекати на доленосну розмову до 31 грудня 2025 — Таро прогноз

Дівчина ворожить на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

2025 рік добігає кінця, але це не означає, що йому більше немає чим дивувати. За пророцтвом карт Таро, для чотирьох знаків Зодіаку цей період може стати доленосним. Змінити усе може звичайна розмова, яка станеться до 31 грудня.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку кінець 2025 року принесе розмову, що змінить життя.

Терези — карта Таро "П'ятірка Мечів"

Довгий час ви могли відчувати певне напруження у стосунках. "П'ятірка Мечів" говорить про конфлікти, боротьбу за свою правду або вплив. Останні дні року принесуть ясність, хто і як намагається домінувати або ж маніпулювати. Ви усвідомите, що перемога в суперечці не має сенсу, якщо ви втрачаєте внутрішню рівновагу. Відверта розмова подарує шанс відновити гармонію, але вже на умовах самоповаги. Після цього моменту стосунки або зміняться, або завершаться — третього не дано.

Рак — карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)

На вас чекатиме важлива розмова, яка торкнеться співпраці, родинних або партнерських зв'язків. Перевернута "Трійка Пентаклів" вказує на брак взаєморозуміння, різні очікування та відчуття, що вас не чують або не цінують належним чином. До 31 грудня ви можете опинитися в ситуації, де доведеться прямо озвучити свої потреби. Діалог допоможе розставити акценти і визначити, хто справді готовий йти з вами далі, а хто лише користувався вашою підтримкою.

Стрілець — карта Таро "Лицар Мечів"

Для вас кінець року стане часом слів, які змінюють реальність. "Лицар Мечів" символізує рішучість, гострий розум і сміливість говорити прямо. До 31 грудня можливі переговори, важливе рішення або зізнанням, яке давно визрівало. Ви відчуєте, що більше не можете мовчати або відкладати. Ваша комунікація стане чіткою, а думки — структурованими. Водночас Таро радять контролювати імпульсивність: сказане слово має силу як зруйнувати, так і принести мир.

Водолій — карта Таро "Паж Чаш" (перевернута)

Перевернутий "Паж Чаш" вказує на внутрішнє перевантаження, сумніви та почуття, які довго залишалися невисловленими. До кінця грудня на поверхню вийдуть теми, яких ви уникали — страхи, образи або вразливість. Цей діалог може відбутися у вузькому колі, але його значення буде величезним. Ви зрозумієте, що чесність із собою та іншими — єдиний шлях до внутрішньої свободи.

