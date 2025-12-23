Каким знакам Зодиака ждать судьбоносного разговора до 31 декабря 2025 — Таро прогноз

Девушка гадает на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

2025 год подходит к концу, но это не значит, что ему больше нечем удивлять. По пророчеству карт Таро, для четырех знаков Зодиака этот период может стать судьбоносным. Изменить все может обычный разговор, который произойдет до 31 декабря.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака конец 2025 года принесет разговор, что изменит жизнь.

Весы — карта Таро "Пятерка Мечей"

Долгое время вы могли чувствовать определенное напряжение в отношениях. "Пятерка Мечей" говорит о конфликтах, борьбе за свою правду или влияние. Последние дни года принесут ясность, кто и как пытается доминировать или манипулировать. Вы осознаете, что победа в споре не имеет смысла, если вы теряете внутреннее равновесие. Откровенный разговор подарит шанс восстановить гармонию, но уже на условиях самоуважения. После этого момента отношения либо изменятся, либо завершатся — третьего не дано.

Рак — карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

Вас будет ждать важный разговор, который коснется сотрудничества, семейных или партнерских связей. Перевернутая "Тройка Пентаклей" указывает на недостаток взаимопонимания, разные ожидания и ощущение, что вас не слышат или не ценят должным образом. До 31 декабря вы можете оказаться в ситуации, где придется прямо озвучить свои потребности. Диалог поможет расставить акценты и определить, кто действительно готов идти с вами дальше, а кто лишь пользовался вашей поддержкой.

Стрелец — карта Таро "Рыцарь Мечей"

Для вас конец года станет временем слов, которые меняют реальность. "Рыцарь Мечей" символизирует решительность, острый ум и смелость говорить прямо. До 31 декабря возможны переговоры, важное решение или признание, которое давно вызревало. Вы почувствуете, что больше не можете молчать или откладывать. Ваша коммуникация станет четкой, а мысли — структурированными. В то же время Таро советуют контролировать импульсивность: сказанное слово имеет силу как разрушить, так и принести мир.

Водолей — карта Таро "Паж Чаш" (перевернутая)

Перевернутый "Паж Чаш" указывает на внутреннюю перегрузку, сомнения и чувства, которые долго оставались невысказанными. К концу декабря на поверхность выйдут темы, которых вы избегали — страхи, обиды или уязвимость. Этот диалог может состояться в узком кругу, но его значение будет огромным. Вы поймете, что честность с собой и другими — единственный путь к внутренней свободе.

