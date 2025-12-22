Какие знаки Зодиака получат большие деньги 22-28 декабря 2025 — Таро прогноз

Этим знакам Зодиака Таро пророчат большие прибыли до 28 декабря
Последняя неделя 2025 года несет мощную финансовую энергию. По предсказаниям карт Таро, период с 22 по 28 декабря может стать переломным в денежных вопросах для четырех знаков Зодиака. Именно в это время счастливчиков ждут неожиданные прибыли, выгодные предложения и важные решения.
Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из знаков Зодиака получит щедрые прибыли с 22 по 28 декабря.
Лев — карта Таро "Туз Пентаклей"
Выпавшая вам карта символизирует зарождение денежного потока или первый шаг к стабильному доходу. В период с 22 по 28 декабря возможны предложение новой перспективной работы, проекта, выгодная инвестиция или идея. Таро советуют не спешить, а рассматривать события как начало долгого и прибыльного пути. Ваш финансовый успех будет зависеть от продуманных решений.
Телец — карта Таро "Четверка Жезлов"
Эта неделя поможет распланировать правильно бюджет, построить долгосрочные планы. Вы можете почувствовать, что деньги приходят в жизнь более гармонично, без напряжения и хаоса. "Четверка Жезлов" говорит, что это будет чрезвычайно благоприятное время для укрепления материальной базы и семейных финансовых решений.
Близнецы — карта Таро "Шестерка Жезлов"
Вам карты Таро пророчат заслуженное вознаграждение. Ваши усилия наконец-то будут замечены, а труд принесет реальные результаты. В период с 22 по 28 декабря возможны премии, повышение дохода, выгодные контракты или публичное одобрение, которое откроет путь к новым финансовым возможностям. "Шестерка Жезлов" указывает, что магнитом для больших денег станет ваша внутренняя уверенность.
Стрелец — карта Таро "Рыцарь Мечей"
Вас на этой неделе ждут стремительное финансовое движение и правильные решения. "Рыцарь Мечей" говорит о ясности мыслей, решительности и умении действовать в нужный момент. Вы можете заключить выгодную сделку или принять решение, которое быстро принесет прибыль. Таро советуют избегать конфликтов и направлять энергию на действительно важные вещи.
