Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Цим знакам Зодіаку Таро пророкують великі прибутки до 28 грудня

Цим знакам Зодіаку Таро пророкують великі прибутки до 28 грудня

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:03
Які знаки Зодіаку отримають великі гроші 22-28 грудня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: АІ

Останній тиждень 2025 року несе потужну фінансову енергію. За віщуванням карт Таро, період з 22 по 28 грудня може стати переломним у грошових питаннях для чотирьох знаків Зодіаку. Саме у цей час на щасливчиків чекають несподівані прибутки, вигідні пропозиції та важливі рішення.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто зі знаків Зодіаку отримає щедрі прибутки з 22 по 28 грудня.

Реклама
Читайте також:
Лев — карта Таро "Туз Пентаклів"

Карта, що вам випала, символізує зародження грошового потоку або перший крок до стабільного доходу. У період з 22 по 28 грудня можливі пропозиція нової перспективної роботи, проєкту, вигідна інвестиція або ідея. Таро радять не поспішати, а розглядати події як початок довгого і прибуткового шляху. Ваш фінансовий успіх буде залежати від продуманих рішень.

Телець — карта Таро "Четвірка Жезлів"

Цей тиждень допоможе розпланувати правильно бюджет, побудувати довгострокові плани. Ви можете відчути, що гроші приходять у життя більш гармонійно, без напруги та хаосу. "Четвірка Жезлів" каже, що це буде надзвичайно сприятливий час для укріплення матеріальної бази та сімейних фінансових рішень.

Близнюки — карта Таро "Шістка Жезлів"

Вам карти Таро пророкують заслужену винагороду. Ваші зусилля нарешті будуть помічені, а праця принесе реальні результати. У період з 22 по 28 грудня можливі премії, підвищення доходу, вигідні контракти або публічне схвалення, яке відкриє шлях до нових фінансових можливостей. "Шістка Жезлів" вказує, що магнітом для великих грошей стане ваша внутрішня впевненість.

Стрілець — карта Таро "Лицар Мечів"

На вас на цьому тижні чекають стрімкий фінансовий рух і правильні рішення. "Лицар Мечів" говорить про ясність думок, рішучість та вміння діяти в потрібний момент. Ви можете укласти вигідну угоду або прийняти рішення, яке швидко принесе прибутки. Таро радять уникати конфліктів і спрямовувати енергію на дійсно важливі речі.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку зіграє омріяне весілля вже у 2026 році.

Хто змінить місце проживання у 2026 році.

Яким знакам Зодіаку вдасться значно примножити статки у 2026 році.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації