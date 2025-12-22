Які знаки Зодіаку отримають великі гроші 22-28 грудня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: АІ

Останній тиждень 2025 року несе потужну фінансову енергію. За віщуванням карт Таро, період з 22 по 28 грудня може стати переломним у грошових питаннях для чотирьох знаків Зодіаку. Саме у цей час на щасливчиків чекають несподівані прибутки, вигідні пропозиції та важливі рішення.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто зі знаків Зодіаку отримає щедрі прибутки з 22 по 28 грудня.

Лев — карта Таро "Туз Пентаклів"

Карта, що вам випала, символізує зародження грошового потоку або перший крок до стабільного доходу. У період з 22 по 28 грудня можливі пропозиція нової перспективної роботи, проєкту, вигідна інвестиція або ідея. Таро радять не поспішати, а розглядати події як початок довгого і прибуткового шляху. Ваш фінансовий успіх буде залежати від продуманих рішень.

Телець — карта Таро "Четвірка Жезлів"

Цей тиждень допоможе розпланувати правильно бюджет, побудувати довгострокові плани. Ви можете відчути, що гроші приходять у життя більш гармонійно, без напруги та хаосу. "Четвірка Жезлів" каже, що це буде надзвичайно сприятливий час для укріплення матеріальної бази та сімейних фінансових рішень.

Близнюки — карта Таро "Шістка Жезлів"

Вам карти Таро пророкують заслужену винагороду. Ваші зусилля нарешті будуть помічені, а праця принесе реальні результати. У період з 22 по 28 грудня можливі премії, підвищення доходу, вигідні контракти або публічне схвалення, яке відкриє шлях до нових фінансових можливостей. "Шістка Жезлів" вказує, що магнітом для великих грошей стане ваша внутрішня впевненість.

Стрілець — карта Таро "Лицар Мечів"

На вас на цьому тижні чекають стрімкий фінансовий рух і правильні рішення. "Лицар Мечів" говорить про ясність думок, рішучість та вміння діяти в потрібний момент. Ви можете укласти вигідну угоду або прийняти рішення, яке швидко принесе прибутки. Таро радять уникати конфліктів і спрямовувати енергію на дійсно важливі речі.

