Гороскоп Таро на 2026 рік для Терезів — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Новий 2026 рік обіцяє стати для Терезів часом важливих внутрішніх змін та уроків долі. За віщуванням карт Таро, часом вам доведеться зупинятися, переглядати плани та приймати непрості рішення. Але саме в складних виборах приховуватиметься шанс на фінансову гармонію та емоційний спокій.

Головна карта Таро року для Терезів — "Королева Пентаклів" (перевернута)

Енергія цієї карти вказує на тривожну зосередженість на матеріальному достатку та фінансовій безпеці. Особливо відчутним це буде на початку року, коли ваша планета-управитель, Венера, перебуватиме в Козерозі (з 1 по 17 січня). Але щоб відновити внутрішній баланс та мати стабільний дохід, вам необхідно спрямовувати енергію на речі, які приносять задоволення та надихають вас. Важливо також уникати імпульсивних покупок та схем швидкого збагачення.

З 3 жовтня по 14 листопада Венера перейде у ретроградний рух у Скорпіоні, що створить певну напругу в сфері стосунків. На поверхню можуть вийти незручні питання — приховані теми, пов'язані з близькістю, грошима або таємницями. Саме в цей час ви чіткіше побачите те, що раніше воліли не помічати.

Січень — карта Таро "Трійка Жезлів"

Початок року принесе хвилювання щодо вашого майбутнього. Найкраще, що ви можете зробити, це визначити цілі та створити план дій. Можна почати з маленьких кроків. Саме вони можуть привести вас до великих звершень.

Лютий — карта Таро "П'ятірка Кубків"

В лютому вам доведеться повернутися до минулорічних проблем, які залишилися невирішеними. Але "П'ятірка Кубків" також говорить про можливість побачити реальність такою, яким вона є, без втрати мотивації. Венера в Рибах посилюватиме чутливість і емпатію, що допоможе відновити внутрішню рівновагу.

Березень — карта Таро "Туз Пентаклів"

Саме у перший місяць весни разом із першим теплом з'являться й нові фінансові можливості. Це найсприятливіший час, щоб зайнятися покращенням свого добробуту: змінити роботу, знайти більш прибуткову справу, почати новий проєкт. Але важливо залишатися практичними та дотримуватися планів, намічених у січні.

Квітень — карта Таро "Відлюдник"

У квітні вам захочеться побути на самоті, щоб переосмислити пріоритети та цінності. Зосередьтеся на тиші та особистих питаннях, щоб зрозуміти, що для вас справді важливо. Венера в Близнюках допоможе легше сприймати процеси без надмірної прив'язаності до результату.

Травень — карта Таро "Імператор"

Травень вимагатиме взяти на себе більшу відповідальність. Необхідно встановлювати межі та організовувати життя так, щоб відчувати контроль і безпеку. Венера в Раку посилюватиме прагнення до стабільності, що може впливати на настрій.

Червень — карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

У червні карти Таро віщують покращення фінансової ситуації та зменшення емоційного навантаження. Ваша планета-покровитель увійде в знак Лева, підвищуючи впевненість у собі і відкриваючи нові шляхи для розвитку в особистій та професійній сфері.

Липень — карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Карта місяця закликає вас бути більш обережним та виваженим у власних рішеннях. Можлива емоційна втома. Тому перевіряйте інформацію та уникайте поспішних висновків, особливо у роботі та комунікації з оточенням.

Серпень — карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)

Серпень акцентує увагу на командній роботі та взаємодії з іншими. Вам потрібно буде шукати баланс і шляхи для ефективного вирішення конфліктів.

Вересень — карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Після періоду застою ви повернетесь до активних дій. Але Таро попереджають, що надмірне напруження може стати причиною до вигорання. Будьте обережні, щоб не перевантажувати себе більше, ніж це необхідно. Також уникайте імпульсивності.

Жовтень — карта Таро "Помірність"

Середина осені принесе усвідомлення важливості терпіння та самоконтролю, особливо у фінансових питаннях. Ретроградна Венера змусить вас поринути у самоаналіз та особистий розвиток.

Листопад — карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Листопад підштовхне до перевірки ресурсів та внесків у спільні проєкти. Завершення ретроградного періоду Венери допоможе скоригувати очікування і стабілізувати фінансову сферу.

Грудень — карта Таро "Суд"

У грудні ви побачите, що вдалось досягти, а де є прогалини. Карта "Суд" вказує на духовне пробудження та ясність у прийнятті рішень. Важливо буде аналізувати свої дії і робити висновки для впевненого старту нового року.

